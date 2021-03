Querétaro, Qro.- Este viernes se registró el noveno competidor por la gubernatura del estado ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Katia Reséndiz Jaime. La abanderada por el partido Verde Ecologista para estas elecciones 2021 en Querétaro expresó que su agenda estará enfocada en las mujeres.

La ahora candidata verde ecologista se calificó como la “candidata de las mujeres” y aseguró que será la representante de su género.

“Estoy aquí para representar a todas las mujeres que han creído en mi, hoy a todas ellas quiero decirles que su testimonio y confianza no será en vano. No escatimaré esfuerzos para que sus voces se escuchen, esta campaña no se tratará de mi sino de ustedes” expresó la ahora candidata del partido Verde Ecologista” declaró la aspirante.