Querétaro, Qro.- El candidato a la gubernatura por el Partido Fuerza Por México, Juan Carlos Martínez Cecias Rodríguez propuso que los candidatos se sometan al detector de mentiras antes de ingresar al debate organizado para estas elecciones 2021 en Querétaro.

Cuestionado sobre la realización de los debates entre candidatos a la gubernatura, el candidato del llamado "partido rosa" indicó que le gustaría que se colocaran detectores de mentiras, y ahí se vería "quiénes corren"

"Me gustaría que no hubiera uno, que hubiera 10, que pudiéramos poner un detector de mentiras antes de pasar el debate y vas a ver que más de uno, si no es que la mayoría corre. Vamos hacerlo a piso parejo para todos"