Querétaro.Qro.- En su mensaje de arranque de campaña, que publicó en redes sociales, la candidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Raquel Ruiz de Santiago dijo estar harta del gobierno “mediocre, populista y radical de Morena”. Tras reconocer su inexperiencia en la política, la candidata del sol azteca en estas elecciones 2021 en Querétaro explicó que se registró como candidata para actuar en lugar de solo quejarse de lo que hacen otros partidos.

“Nunca he estado en política, pero ahora decidí entrar por dos cosas; la primera: estoy harta de lo que sucede en nuestro país con los gobiernos de Morena, me di cuenta que no sirve de nada el solo quejarse y publicar en redes, necesitamos tomar acción, es momento de que todos los ciudadanos nos involucremos; la segunda: porque creo en Querétaro”, señaló.