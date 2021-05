El Marqués, Qro.- Ciudadanas aventaron gorras y playeras que el candidato de Morena a la presidencia municipal de El Marqués en estas elecciones 2021, Lupe García, les ofreció.

El suceso ocurrió cuando el expanista y ahora candidato de Morena se presentó ante un grupo de mujeres para regalarles productos con su propaganda electoral.

Para sorpresa del político, las mujeres conocían bien a Lupe García pues colaboraron con él hace tres años en las elecciones del 2018 cuando pretendió llegar al mismo cargo con la bandera del Partido Acción Nacional (PAN).

Las mujeres rechazaron los “regalos” del candidato y afirmaron que ellas no se venden ni por una gorra ni por una playera, también reclamaron al candidato que se haya cambiado de partido.

“Les regalo una gorrita, sino la quieren ni modo, pero yo no compro votos, se la regalé de corazón, no me la aviente, nada más dígame no la quiero y ya…” dijo el candidato.