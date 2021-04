Amealco, Qro.- El candidato a la gubernatura por el partido Redes Sociales Progresistas, Miguel Nava Alvarado exhibió el gasto que está haciendo en su campaña el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) y el partido Querétaro Independiente (QI), Mauricio Kuri González.

Durante un recorrido por el municipio de Amealco, el candidato de Redes Sociales Progresistas transmitió en Facebook Live un evento de su rival Mauricio Kuri donde incluso aseguró que el candidato del PAN acarreó gente a su evento y usó a la policía municipal para controlar el tráfico en el lugar.

En su queja, Miguel Nava también reclamó que el candidato del PAN no haya aceptado la propuesta de hacer campañas sin usar dinero público, y pidió que todos los candidatos hagan el compromiso de no llevar ni a amigos ni a compadres al gabinete estatal.

"Esto que ustedes ven ahora esta basura electoral es lo que dentro de meses van a tirar. Esta camisa la pago yo, yo no utilizo recurso público para hacer campaña y no traigo acarreados. El que es producto del dedazo del gobernador del estado, ojalá me lo encuentre para preguntarle por qué no aceptó el hacer campaña sin utilizar recurso público” declaró.