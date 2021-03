Elecciones 2021 en Querétaro: Se retira Adolfo Ríos de la contienda

Querétaro, Qro.- El ex futbolista Adolfo Ríos, anunció su retiro de la aspiración de contender por la presidencia municipal de Querétaro bajo el argumento de que no se respetaron los acuerdos establecidos con las fuerzas políticas que respaldarían su candidatura.

El "Arquero de Cristo" había hecho alianzas con los Partidos Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano para competir en una candidatura común por la alcaldía de la capital. Sin embargo, Adolfo Ríos declaró que los acuerdos no fueron honrados.

Lamentablemente los acuerdos no fueron honrados, y sin el cumplimiento de la palabra, no quiero ni debo seguir adelante. Para mi, la forma importa tanto como el objetivo. No se trata de conseguir la meta a cualquier costo y de cualquier forma" declaró.