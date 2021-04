San Juan del Río, Qro.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo acompañó a la candidata de Morena a la gubernatura de Querétaro, Celia Maya García durante un encuentro con habitantes de la colonia El Pedregoso en el municipio de San Juan del Río.

Durante la presentación de las propuestas de Celia Maya, el funcionario no tomó la palabra bajo el argumento de que su presencia fue únicamente para acompañar a la ex magistrada, y no el de hacer campaña; aunque precisó que su presencia en un acto de campaña "no infringe a la ley electoral, pues la Sala Superior del Tribunal Electoral le permite hacer un acompañamiento sin realizar pronunciamientos para incentivar el voto"

Por su parte, la candidata agradeció la presencia de Santiago Nieto a quien se refirió como su amigo.

“Agradezco aquí a mi amigo Santiago Nieto que nos haya hecho favor de acompañarnos en este evento, él es funcionario ustedes todos saben el cargo que el ejerce y a mi me da mucho gusto que haya venido a acompañarnos hoy en el recorrido que ha hecho en San Juan del Río”, dijo la ex magistrada.

En entrevista, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que existe una denuncia contra un candidato en San Juan del Río por mal uso de recurso público en campañas.

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que existe 1 denuncia en estas elecciones 2021 en Querétaro por mal uso de recursos, específicamente en el municipio de San Juan del Río, aunque no especificó el cargo del candidato ni el partido de procedencia.

En este sentido, Nieto Castillo aseveró que la UIF se encuentra en coordinación con las autoridades electorales, así como con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) para investigar las cuentas de candidatos que tengan sospechas por financiamiento ilícito o malversación de recursos durante sus campañas.

"Desde hace varias semanas firmamos un convenio con el INE para crear un modelo de riesgo, en cuanto tengamos sospechas de que alguna empresa fachada está involucrada con algún candidato, la instrucción es de congelar las cuentas", enfatizó.

A nivel nacional, el funcionario precisó que ya se cuentan 2 candidatos con cuentas congeladas por estar en involucrados en una red de empresas fachada, uno en el estado de Puebla y otro más en Chiapas, aunque dijo desconocer también los partidos y cargos de elección a los que aspiraban.

Sobre las investigaciones al gobernador Francisco Domínguez Servién, por ser mencionado en las declaraciones de Emilio Lozoya ante supuestos sobornos en su época de legislador, Santiago Nieto confirmó que estas siguen su curso y la UIF se mantiene revisando los historiales de 18 personas que se encuentran vinculadas a este caso.

Hasta el momento, recalcó que únicamente el exsenador Jorge Luis Lavalle ha sido vinculado a proceso por las denuncias de sobornos, con cantidades de 53 millones de pesos en efectivo que comprobó la Fiscalía General, más 60 millones en transferencias sus cuentas bancarias que fueron revisadas por la UIF.

Finalmente, el titular descartó que su presencia en un acto de campaña de la candidata morenista, Celia Maya García, esté infringiendo la ley electoral, pues la Sala Superior del Tribunal Electoral le permite hacer un acompañamiento sin realizar pronunciamientos para incentivar el voto.