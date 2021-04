Querétaro, Qro.- Autoridades de Salud desconocen cuáles fueron los 4 eventos de arranque de campaña en las elecciones 2021 en Querétaro, señalados como violatorios de las medidas sanitarias contra COVID-19, además de que tampoco tienen contempladas sanciones por estos actos.

La directora de Servicios de Salud, Martina Pérez Rendón, aseveró que la intervención de las Unidades Especiales Anti-COVID está sujeta a denuncias al 911 para reportar algún evento irregular, sin embargo, refirió que existe ‘personal limitado’ para atender estos reportes.

‘Los protocolos tienen ciertas características… no sabemos si la unidad recibió el reporte de estos eventos desde llamadas al 9-1-1 o si fueron reportados de manera directa’, aclaró.

En este sentido, la funcionaria desconoció si existirán sanciones a los partidos o candidatos que incumplieron con los lineamientos, no obstante, aseveró que la Unidad Anti-COVID se encuentra elaborando un reporte para remitirlo a las autoridades electorales y que sean estas las definan si existirá alguna reprimenda.

Por su parte, el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Gerardo Romero Altamirano, recalcó que su dependencia no tiene las facultades para sancionar a los partidos, candidatas o candidatos que incumplan con estos lineamientos, pues esto depende de las autoridades de Salud y de la propia Unidad Anti-COVID.

‘Recordamos que no deben existir eventos masivos durante estas campañas porque no están exentas del virus… podemos coordinarnos con las autoridades sanitarias, pero nosotros no tenemos facultad para sancionar por este tema’, acotó.