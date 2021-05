Querétaro, Qro.- Domitila Lira Arreola, candidata de Morena a la alcaldía de Corregidora en estas elecciones 2021 en Querétaro, denunció ser atacada con un sedante para dormirla durante 3 días de su campaña, esto tras tomar una bebida que, dijo, tenía ‘gotas’ adentro.

Durante una conferencia con otros candidatos de Morena, Lira Arreola afirmó haber sido víctima de este ‘ataque’ para perjudicar sus recorridos de campaña, por lo que advirtió a sus compañeros a no consumir todos los alimentos que les ofrezcan.

‘Por ahí me dieron en una bebida gotas para dormir, estuve fuera de servicio 3 días… tengan cuidado de no tomar cualquier líquido y la comida, porque todo lo que me daban lo consumía y hay consecuencias’, declaró.