Querétaro, Qro.- El diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), Antonio Zapata Guerrero, denunció una supuesta acción coercitiva para obtener votos a favor de Morena en las próximas elecciones 2021 en Querétaro, esto mediante el uso de los programas federales de apoyo social como moneda de cambio.

Casi al final de la sesión de pleno en el congreso local, Zapata Guerrero subió a la tribuna y mostró un video, dijo, gravado en el municipio de Tequisquiapan, en el que se ve a los llamados Servidores de la Nación solicitando votos a favor del candidato a diputado federal por Morena.

En el material de 1:15 minutos de duración, se observa a un grupo de supuestas funcionarias advirtiendo que, en caso de no ganar los candidatos de Morena, los apoyos sociales que reciben los habitantes pueden verse disminuidos, por lo que solicitan el voto a favor de su partido.

‘Si llegara a ganar otro diputado, de otro partido que no sea Morena, no se les quita la atención, simplemente se les va a bajar el monto y es lo que no queremos’, se escucha en el video.