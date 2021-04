Querétaro, Qro.- El Comité Ejecutivo Nacional de Morena designará a nuevos delegados en funciones de presidentes estatales en siete estados de la República, incluyendo a Querétaro.

Respecto a quién será el nuevo delegado para Querétaro, trascendió el nombre de César Gutiérrez, lo que provocó una reacción del presidente del Consejo Estatal de Morena, Ángel Balderas Puga quien calificó de “impresentable” al posible nuevo dirigente estatal del partido.

De acuerdo con Balderas Puga, César Gutiérrez no es militante de Morena, aunque forma parte del grupo cercano de René Bejarano.

“Metió las manos en el proceso de asignación de candidaturas sin estar en Morena; no sabemos ni cómo llegó a Querétaro porque no vive en Querétaro. Esta en el primer circulo de Celia Maya entonces no dudo que Celia lo haya traído. El problema es que se está metiendo en procesos que corresponden únicamente al partido” refirió el Consejero presidente de Morena.