Querétaro, Qro.- Luego de que la dirigencia estatal del partido Fuerza Por México, encabezada aún por José Luis Aguilera Ortiz, ofreció su apoyo al candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Mauricio Kuri González; el candidato a la gubernatura de Fuerza por México, Juan Carlos Martínez explicó que “los Aguilera” jugaron a la traición cuando prometieron lealtad al partido.

“No sé quienes sean esos señores, pero sí por ahí me suena el nombre de esos “Aguilera”, declaró el candidato.

Sobre el apoyo al candidato del PAN emitido a través de las cuentas de redes sociales que usa la dirigencia estatal, Juan Carlos Martínez señaló que se han deshabilitado varias cuentas pero vuelven a crear otras.

Aseguró que las redes oficiales fueron creadas por la dirigencia nacional y que tienen la misma nomenclatura que la de otros estados.

Tanto por el uso del nombre e imagen del partido, como por las declaraciones emitidas en contra de Juan Carlos Martínez, el candidato adelantó que está preparando una demanda.

“Estamos sobre esos procesos para evitar esos usos y abusos que se vienen cometiendo consistentemente por parte de gente que hoy en día no sé que sean, si militantes o no. Hasta las últimas consecuencias, y de una vez que se sepa, yo ya estoy harto, voy a presentar una demanda si siguen metiéndose con Juan Carlos Martínez, porque los señores ya no son militantes del partido”.