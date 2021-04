Querétaro, Qro.- Pese a cuestionar los apoyos y programas “asistencialistas” del gobierno federal, el Senador con licencia y ahora candidato a la gubernatura de Querétaro por el Partido Acción Nacional (PAN) en estas elecciones 2021 en Querétaro, Mauricio Kuri González enlistó como una de sus propuestas de campaña la creación de un seguro de desempleo que entregaría 3 mil 200 pesos mensuales para aquellos que perdieron su empleo por la pandemia del Covid-19, o cualquier otra eventualidad.

También, manifestó que, para las mujeres, madres de familia que se encuentren en una situación de vulnerabilidad o pobreza se les otorgará un apoyo bimestral de mil 500 pesos.

“Los invito a que, a partir de este 6 de junio, si cuento con el voto de ustedes, hagamos un gobierno ciudadano. Yo vengo de la parte ciudadana, yo me doblé el lomo, yo perdí muchos negocios y también me fue muy bien, pero sé que son momentos en que hay que echarles la mano y porque literalmente no nos alcanza” declaró el también empresario.