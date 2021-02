Exigen morenistas a Mario Delgado que transparente encuestas

Querétaro.- El colectivo denominado “Ciudadanos Indignados” exigieron al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, que transparente los resultados de las encuestas mediante las que se seleccionó a las candidatas a las gubernaturas de Querétaro y San Luis Potosí.

La agrupación, representada por Javier Bravo, está integrada por militantes de Morena que se inconformaron con los procesos de designación de candidatos, pues aseguran que Mario Delgado impuso a las candidatas que él quiso, como Celia Maya García en el caso de Querétaro.

Para el colectivo, los únicos candidatos que Morena tenía eran Santiago Nieto y Gilberto Herrera.

Nos están robando una ilusión, la ilusión de deshacernos de la pandemia que se llama PAN, todos los que estamos aquí reunidos sabíamos que en Querétaro solo había dos candidatos para que la malaria desapareciera, y esos dos candidatos eran Santiago Nieto y Gilberto Herrera”, expuso el militante.

Los morenistas exigieron a su dirigente nacional que exhiba públicamente los resultados de las encuestas para legitimar a las candidatas seleccionadas; y en caso de no hacerlo, que renuncie.

En el momento que él transparente, y deje de exponer a la burla y a la mofa a Celia Maya, vamos a poder llegar a la unidad. Ha venido dos ocasiones a Querétaro a hacer el ridículo, porque sabe que no tiene argumentos, la exigencia es directa: ‘Mario Delgado, si no puedes renuncia, así de simple y sencillo. No vamos a aceptar sus imposiciones’.

Acusan a Morena de dar candidaturas a ex priístas y ex panistas

Javier Bravo expuso que el problema en la designación de candidatos en Morena no es exclusivo de Querétaro y San Luis Potosí, sino en otras entidades donde se están entregando candidaturas a ex priístas y ex panistas, incluso a quienes en su momento criticaron a Andrés Manuel López Obrador y a la ‘4T’.

También en San Luis Potosí, Mario Delgado impuso a una candidata que nadie tenía en el radar; el problema es con Mario Delgado y su imposición, debe dar la cara y transparentar esos procesos, no solo en Querétaro y San Luis Potosí, sino en todos los estados donde se eligieron candidatos. Que muestren las encuestas y los resultados”, exigió.

MDHT