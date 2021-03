Gallos Blancos: Velarde asegura que el Club está "bien"

Como se ha hecho ya una costumbre, la reunión se llevó a cabo de manera virtual con el Presidente Deportivo de Club Querétaro, en la que estuvo presente el tema del posible regreso de Grupo Caliente a la Ciudad, tras la falta de cumplimiento en los pagos del adeudo de la compra de la franquicia por parte de la actual directiva.

“Con respecto a lo que comentas de Grupo Caliente, habrá que preguntárselo a la gente de Grupo Caliente. Nosotros no somos quién para desmentir información que nosotros no creamos, simplemente el hecho que tenemos aquí 8 meses y que el club está sano y la gente que trabaja con nosotros está contenta”

Manuel Velarde no fue claro si han cumplido con los pagos del acuerdo para la compra de la franquicia, ni tampoco desmintió la información que aquí se publicó como la falta de cumplimiento en tiempo con la nómina de jugadores.

“Es información que ha estado desde el día que llegamos y aquí seguimos. En el tema de la certeza financiera, creo que se pueden acercar a la gente que trabaja con nosotros; a los jugadores, al personal administrativo y que ellos sean los que les digan si les debemos o no les debemos, si se les ha pagado a tiempo o no. Es información que no soy yo el que la tiene que dar, simplemente decir que estamos haciendo un proyecto, el proyecto de nuestra vida y que al día de hoy estamos muy bien”