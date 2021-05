Querétaro, Qro.- Sólo el 47% de los profesores, investigadores y administrativos en el sector educativo han recibido sus vacunas COVID en Querétaro, esto a 1 día de que terminen las jornadas de aplicaciones para todo el personal docente, cuyas fechas comprenden hasta este viernes 21 de mayo.

El secretario de Educación en Querétaro, José Carlos Arredondo Velázquez, precisó que un total de 52 mil 264 personas se registraron para recibir la vacuna, es decir, 2 mil 983 personas menos que las primeras proyecciones en la Secretaría de Educación (SEDEQ), las cuales contemplaban a 55 mil 247 personas.

En este sentido, un total de 24 mil 794 las personas ya han sido vacunadas entre las 5 sedes destinadas para este operativo, al corte de este jueves 20 de mayo. De acuerdo con este reporte, faltarían un total de 27 mil 470 integrantes del personal docente en ser inmunizados durante las próximas 48 horas.

Sobre los maestros que, de manera voluntaria, decidan no aplicarse la vacuna Arredondo Velázquez refirió que aún no existe un procedimiento a seguir en estos casos, pues sus proyecciones marcan que entre el 3% y 5% de los docentes no contarán con una vacuna al momento de regresar a clases.

‘La verdad que no me preocupa, porque siendo pocos los maestros perfectamente vamos a poder realizar una estrategia para atender ese tipo de eventualidades, pero en este momento no la puedo decir, no sabemos el número y no tenemos autorizado el regreso a clases’.

El secretario de Salud, Julio César Ramírez Arguello, aseveró que la propuesta del regreso a clases no será contemplada hasta al menos 14 días después de que termine la vacunación a docentes, pues este es el primer pendiente que existe en los protocolos presentado ante el Comité Técnico de Salud.

‘Hay que esperar a que la vacuna genere inmunidad, esto lleva de 14 a 28 días… entendemos la premura por regresar, pero hay que ver primero que regresen bien protegidos, con la creación de anticuerpos’, acotó.

Cabe recordad que la vacuna administrada por la Sedeq para el personal docente es la elaborada por CanSino Biologics, la cual consta de 1 sola aplicación y tiene una efectividad superior al 90%.