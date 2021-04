Querétaro, Qro.- La aplicación de vacuna COVID en Querétaro provocó congestiones viales en las afueras del Centro Universitario UAQ, debido a las complicaciones para ingresar o acercar a los adultos mayores que llegaron en vehículos particulares para recibir su primera dosis.

La coordinacion de Protección Civil UAQ, en coordinación con elementos de Seguridad Pública y la Secretaría del Bienestar (Sebien) habilitaron el auditorio de la Facultad de Contaduria como el puesto al interior de este campus, el cual está ubicado a un costado de avenida Universidad, por lo que las aglomeraciones y confusiones se presentaron a las afueras de este punto.

Desde las 7 de la mañana, filas de aproximadamente 200 personas ya comenzaban a formarse a las afueras de este acceso; aunado a lo anterior, los elementos de seguridad colocaron un filtro metros antes del acceso para que únicamente pudiesen ingresar adultos mayores que llegaran en sus vehículos junto con sus acompañantes.

Una vez pasado el filtro, los adultos mayores y máximo 1 allegado podían descender de sus vehículos para incorporarse a la fila, no obstante, los vehículos no tenían permitido estacionarse en esta zona y tuvieron que aparcar en las inmediaciones del Cerro de las Campanas para no saturar el acceso.

A pesar de que las filas se extendieron durante toda la mañana y después del medio día, el tiempo de espera aproximado para los ciudadanos era de aproximadamente 1 hora y media, incluyendo el tiempo de espera para la vacuna y el reposo posterior para verificar que no existiera alguna reacción adversa.

Posterior a la vacunación, los vehículos que lo solicitaran podían ingresar al campus para recoger a sus familiares, así como se les permitía volver a pasar por el filtro para recogerlos en el mismo punto donde fueron dejados antes de formarse.

De acuerdo con la Sebein, la vacuna destinada para este punto es la elaborada por la empresa farmacéutica AstraZeneca, con un cálculo aproximado de 8 mil dosis por día para el miércoles y jueves.

En este primer día únicamente se convocaron las personas cuya letra inicial del primer apellido fueran A, B o C, mientras que para la letra D en adelante se repartirán hasta el día viernes.