Vacuna contra COVID-19 es probada en ciudadanos de Querétaro

Querétaro, Qro.- La vacuna NVX-CoV2373 del laboratorio norteamericano Novavax Inc. esta siendo probada en queretanos voluntarios que se inscribieron en el protocolo de análisis clínico fase 3; el centro de investigación médica PanAmerican Clinical Research, ubicado en avenida Paseo de la República 13020, Primer Piso, local 19, en la Torre Médica del WTC en Juriquilla, Querétaro, es el lugar donde se lleva a cabo dicho estudio.

A diferencia de otros protocolos, en este estudio no se ofrece una compensación económica a ninguno de los participantes, y se especifica que su participación es estrictamente voluntaria y el laboratorio no se hace responsable en caso de enfermar de COVID.

Luego de realizar el proceso de registro como voluntario y dar seguimiento a la consulta, este medio de comunicación obtuvo la información de que el estudio contempla 24 meses de investigación, 8 consultas más tres extras si se llegan a requerir a partir de la aplicación de la vacuna, en dos dosis. En este periodo se tomarán múltiples muestras de sangre y análisis clínicos.

El laboratorio aplicó la vacuna contra COVID a ciudadanos de Querétaro que se inscribieron en el programa. Foto: Salvador Castillo

Es completamente voluntario, y todos los que participen tendrán la vacuna (...) Del cien por ciento de los participantes, el 67 por ciento va a recibir vacuna y el 33 por ciento va a recibir placebo; esto es que de cada tres participantes solo dos recibirán vacuna y otro un placebo. El que reciba placebo se le aplicará la vacuna una vez que haya una aprobación emergente o al finalizar el protocolo", explicó personal del centro médico.

EFECTOS SECUNDARIOS

Algunos de los efectos adversos que se han encontrado en dicha vacuna son:

Dolor de cabeza

Fiebre

Malestar general

Dolor en el lugar de la aplicación

Al formar parte del protocolo tendrá un seguro de gastos médicos para atender los efectos adversos sin embargo, el seguro no cubre gastos por COVID, por eso se pide a los participantes que sigan las medidas de protección porque no sabrán a quien le aplican la vacuna y a quien el placebo.

Participan en este protocolo entre 400 y 500 voluntarios, cuya única compensación será el recibir la vacuna contra COVID-19, aunque la misma reportó una eficacia del 89.3 por ciento.

Los voluntarios fueron inscritos mediante una línea telefónica, el primer filtro consistió en seleccionar únicamente a aquellos que no padezcan enfermedades crónicas, que no hayan padecido enfermedades graves en los últimos 90 días, y que no hayan enfermado de COVID-19.

Los pacientes con cáncer o que tengan menos de un año con de tratamiento, o pacientes que no estén controlados en sus enfermedades crónicas, no pueden formar parte del protocolo. Tampoco aquellos que ya padecieron Covid pueden participar" explicó.

En un segundo filtro se realizó un cuestionario en el que se informó al paciente de las indicaciones médicas necesarias para participar en el protocolo; y agendar tanto las fechas para la aplicación de la vacuna (dos dosis) y las consultas posteriores.

Los candidatos confirmados reciben la dosis después de firmar los documentos de exención de responsabilidad y un seguro médico para atender los malestares o efectos secundarios que puede generar la vacuna, aunque no cubre gastos por atenciones médicas por Covid-19.

La vacuna NVX-CoV2373 de Novavax se encuentra en fase 3 de investigación; afirma el laboratorio que su vacuna no puede causar COVID-19 ni replicarse, es estable entre 2°C y 8°C (refrigerado) y se envía en una formulación líquida lista para aplicarse.