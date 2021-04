Querétaro, Qro.- Autoridades estatales y federales ya preparan la aplicación de vacunas COVID en Querétaro para el personal docente del 19 al 28 de mayo, con miras de iniciar las clases presenciales para el próximo ciclo escolar, tanto en instituciones públicas como privadas.

En este sentido, la delegada de Bienestar (Sebien) en Querétaro, Rocío Peniche Vera, afirmó que existe una propuesta dentro del Plan Nacional de Vacunación para iniciar con los docentes, tomando como referencia las fechas confirmadas y definiendo sedes para instalar módulos exclusivos, sin embargo, descartó que este procedimiento ya esté definido.

‘Estamos en la mejor disposición de compartir nuestras experiencias para las sedes, siempre compartiendo la propuesta del sector educativo, estamos en la mejor disposición de realizar reuniones de trabajo para poderlas definir’, acotó.

Aunado a esto, las autoridades educativas definieron 4 fechas para realizar reuniones con los distintos niveles educativos: nivel superior el 21 de abril a las 10:00 horas; media superior el 23 de abril a las 9:00 horas; y nivel básico el 23 de abril a las 11:00 horas, con el objetivo de actualizar las listas nominales de maestros y personal que requieran su vacuna.

Al respecto, la secretará de Educación confirmó que existe un padrón de 34 mil 851 docentes y 20 mil 396 empleados relacionados al sector educativo, lo que da un total de 55 mil 247 personas que necesitarían ser vacunadas, no obstante, las reuniones de trabajo tienen como objetivo actualizar este padrón para evitar que existan faltantes.

‘Es muy importante que no se quede nadie sin vacunar, debemos revisar nuestros listados nominales en todas nuestras instituciones, no queremos que haya ninguna duda’, enfatizó.

El secretario de Educación, José Carlos Arredondo Velázquez, refirió que también están por definir los lineamientos necesarios para el regreso a clases presenciales, tanto para docentes como para alumnos, bajo el programa denominado ‘Escuela Segura’, el cual incluirá pasos a seguir desde los traslados a las escuelas y un monitoreo constante a la salud del personal.

Sobre la vacuna ocupada en este proceso, Peniche Vera aclaró que se utilizará la elaborada por la empresa CanSino Biologics, con el fin de que sea de una sola aplicación y permita avanzar con más velocidad en completar los esquemas.

No obstante, Arredondo Velázquez reconoció que la vacunación no garantiza una reapertura inmediata de las escuelas, pues recalcó que esto es facultad del Comité Técnico de Salud al momento de determinar un Escenario A de riesgo epidemiológico, no obstante, presentaran la propuesta a sus integrantes para que sea analizada ya con la vacunación en marcha.