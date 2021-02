Vacunas contra COVID costarán más de 200 millones no presupuestados

Querétaro, Qro.- La compra directa de 500 mil vacunas contra COVID a la empresa estadounidense Pfizer, para Querétaro, representaría un gasto de 198 millones 258 mil pesos que no están contemplados bajo ningún concepto en el Presupuesto de Egresos 2021.

De acuerdo con la encargada de prensa de la empresa Pfizer, Sally Beatty, el biológico de esta compañía tiene un costo mínimo de 19 dólares si su adquisición es mediante un contrato macro (como el que tiene el Gobierno de México), lo que se traduce en 396 pesos por dosis adquirida.

Fue previo a la última reunión de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) cuando el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, expuso la intención de su gobierno para aportar con la compra de 500 mil vacunas, las cuales se sumarían a un mínimo de 20 millones que deberán adquirir el resto de gobernadores para ‘ayudar’ en el Plan Nacional de Vacunación.

El costo por cada dosis adquirida de vacuna contra COVID es de 396 pesos, aproximadamente. Foto: Especial

En caso de concretarse esta compra, el gasto representaría casi una octava parte del recurso estatal asignado para los Servicios de Salud del Estado (1 mil 519 millones 320 mil 672 pesos), o 51 veces el presupuesto asignado para el Centro Estatal de Trasplantes (3 millones 881 mil 374 pesos).

Cabe destacar que el Presupuesto 2021 no cuenta con ningún recurso asignado para los conceptos de emergencia, como pueden ser ‘ayudas sociales a entidades de interés público’ o ‘ayudas por desastres naturales y otros siniestros’, pues en ambos rubros el aporte es de 0 pesos.

Domínguez Servién justificó sus intenciones bajo el argumento de que la compra de estas 500 mil vacunas sería destinada a la población joven del estado, con el objetivo de reiniciar las clases presenciales, sin embargo, este biológico requiere de 2 dosis para lograr la inmunidad, es decir, el alcance real sería para 250 mil inmunizaciones reales.

En las cifras del Sistema Educativo Nacional, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se estima que Querétaro tiene una población total de 474 mil 231 estudiantes sólo en educación básica, lo que requerirá un mínimo de 948 mil 462 dosis para que cada alumno tenga su inmunidad completa.

Anudando a lo anterior, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que las vacunas de Pfizer no son recomendadas para aplicarse en personas menores a los 16 años (población predominante en educación básica), pues los ensayos clínicos de esta empresa no fueron realizados en menores de edad y no hay garantías de su eficacia.

La propia OMS recomienda que este biológico en específico sea destinado al personal de salud de primera línea, así como a población mayor de 60 años, situación que se ha seguido en la logística del Plan Nacional.

Domínguez Servién reconoció que esta iniciativa requiere del aval tanto de la Secretaría de Salud como de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

En caso de que la propuesta sea aceptada, Pfizer entregaría 1 millón de dosis en abril, 7 millones en junio y 12 millones entre julio y diciembre, sin especificar cuantas podrían ir llegando a Querétaro.