Asalto en Salamanca, Guanajuato.- Juan Manuel Banda Morales sigue en cama y sin dinero para mantener a su familia luego de ser víctima de un robo cuando manejaba un camión del transporte público.

Juan Manuel tiene 24 años y es el encargado de manejar una combi del transporte público en Salamanca.

Fue hace un mes, el que parecía se un día ordinario, cuando Juan Manuel manejaba por la calle 30 de Septiembre, eran las 7 de la noche cuando vio una camioneta gris, de ella se bajaron 3 hombres que subieron a su combi para quitarle el dinero y sus pertenencias.

No sólo lo robaron, lo golpearon varias veces hasta romperle una pierna y un tobillo; un taxista que pasaba por el lugar lo llevó al hospital.

Tuvo que ser operado del tobillo y está convaleciente hasta que se recupere.

El salmantino no ha podido trabajar debido a su condición actual, le preocupa que su trabajo no cubre sus días de incapacidad.

Juan Manuel tiene una hija de 1 año y 5 meses, su esposa está embarazada con alto riesgo, por lo que tampoco trabaja.

Me las estoy viendo difíciles para comer, para la leche y pañales de mi niña, para mis medicamentos, por eso solicitó está ayuda con lo que sea la voluntad de la gente. Créeme que si no estuviera en esta situación, no estaría solicitando está ayuda. Pero me las estoy viendo muy difíciles".