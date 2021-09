Salamanca, Guanajuato.- Empresarios de la localidad aceptaron que se han dado extorsiones en los sectores productivos de la localidad, han decidido tomar un curso de capacitación para saber qué y cómo hacer para que las autoridades atiendan las denuncias.

Por la pandemia, falta de recuperación económica y extorsiones, en el municipio han cerrado entre el 15 y 20 por ciento de las empresas que han sido instaladas en la localidad.

Cesar Raymundo Gómez, Presidente del Consejo Coordinador empresarial de Salamanca, aceptó que el delito de extorsión ha aumentado en la localidad y que ante ello, el sector empresarial está recibiendo un curso de capacitación para saber qué deben hacer los empresarios en caso de amenaza de ese tipo de delitos.

“Aunque está muy ligado el cierre de negocios en Salamanca con la salud (pandemia del COVID), la economía que no se ha recuperado, muchos negocios cerraron, han sido afectado muchos restaurantes, construcción, hoteleros, entre el 15 a 20 por ciento, de establecimientos comerciales, negocios y empresas han cerrado”, aseguró Raymundo Gómez.

Aí fue el atentado contra empresarios de Salamanca

El pasado domingo por la tarde, un atentado que sucedió en el restaurante Barra 1604 en el que fallecieron dos empresarios co-propietarios de ese establecimiento comercial y 5 personas acabaron lesionadas (cuatro de ellas delicadas de salud), con un artefacto explosivo.

LEE TAMBIÉN: Matan a empresario Mauricio Romero en atentado a restaurante de Salamanca

Sobre el atentado, Raymundo Gómez dijo “Mis condolencias a la familia de Mau y Chili, es desgraciadamente tocó el tema a los restauranteros (extorsión), y ante el riesgo de ser afectados por esos delitos en los que posiblemente algunas personas han aprovechado la violencia y los crímenes de alto impacto para amenazar con extorsiones a los empresarios de todos los sectores de la localidad, estamos recibiendo los empresarios unos cursos de capacitación impartidos por Gobierno del Estado”.

LEE TAMBIÉN: Explota bomba en restaurantes en Faja de Oro; hay 2 muertos y 4 heridos

Para atender el aumento en intentos o extorsiones, los empresarios se acercaron a las autoridades de Gobierno del Estado y “Estamos tratando de prevenir, hay muchas personas que están aprovechando con gobierno del estado para recibir capacitación.”

“La intención es que tengamos capacitación para prevenir ese delito, para que los empresarios sepamos como manejar esas situaciones, donde y como solicitar ayuda, el sector empresarial se coordina con los diferentes ramos productivos para hacerles llegar esa capacitación”, dijo Raymundo Gómez.

Sobre el número de extorsiones ocurridas en el municipio, el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial comentó que “No quiero abundar porque son delitos muy particulares, a veces se denuncian a veces no, en realidad no es nada fácil un tema de estos, hay una variante de información, no quisiera pronunciarme en ese sentido, desconozco que tan profundo, no quiero alarmar ni minimizar lo que ha ocurrido, de que ha aumentado eso, se nos ha expresado”.

Los empresarios de la localidad admiten que se han dado extorsiones. Foto: Staff AM.

Finalmente, Raymundo Gómez hizo un llamado de unidad al sector empresarial de Salamanca, “estos hechos nos impactan, tenemos que cerrar filas y unidos, tenemos que tener esa prevención, denuncias, con la certeza de que no se incrementen las represalias de quienes extorsionan, definitivamente, la seguridad la tenemos que hacer todos, si existe realmente una coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, tenemos que exigir que exista más coordinación, y que la sociedad civil también participe, es valido protestar, por enojo, eso es válido, pero como sociedad tenemos que madurar y denunciar, necesitamos cerrar filas”.

