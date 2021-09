“No se hagan… es terrorismo”, dice Brozo sobre bomba en Salamanca

El payaso Brozo se burló de que las autoridades suavicen con otras palabras para no decir “terrorismo” a la bomba en Salamanca que dejó dos muertos y cinco heridos, afuera de un restaurante en Salamanca el domingo pasado.

Si esto hubiera pasado en Irak, sería terrorismo, pero como ocurrió en Salamanca, Guanajuato pues, pues, pues habrá que investigar verdad. Ya podemos empezar a nombrar las cosas por su nombre o nos vamos a seguir haciendo pen...”, expresó Brozo en un reciente programa de TeneBrozo, producido por Latinus.

Esto porque al siguiente día de este hecho el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, coincidieron en calificar la bomba en Salamanca como un acto que busca sembrar terror entre la población.

“Quiero darles mi más sentido pésame a los familiares de las víctimas que lamentablemente pierden la vida en este ataque terrorista sin precedente en el Estado, el cual eleva el nivel de violencia que hemos vivido”, expresó Diego.

Diego Sinhue descarta terrorismo la bomba de Salamanca

El día martes Diego Sinhue Rodríguez Vallejo reculó: “Descartamos hoy que sea un ataque terrorista. Es un ataque dirigido, no fue un caso aleatorio, esto nos descarta el acto terrorista como tal porque no fue un caso aleatorio a la ciudadanía, sino dirigido”.

“El mandar un paquete bomba, el arrojar una granada durante una fiesta cívica, el colgar cadáveres de puentes, no son unos delitos comunes, son terrorismo, usar palabras más suaves o decorosas para sustituir a otras consideradas demasiado francas, no cambia la realidad eh, cántenlas como son, chingada madre”, dijo Brozo.

Y puso más ejemplos en que pidió llamar a los hechos por su nombre:

La falta de medicinas no es una herencia de la mafia, se llama desabasto. La caída de la Línea 12 del Metro no es un incidente, es una irresponsabilidad homicida. La muerte de 17 pacientes del Seguro Social por la inundación en Tula no es un mal día, es negligencia criminal. El Jetta no es el Jetta, se llama Suburban.

“Los ajustes en el precio de la gasolina, no son ajustes, se llama gasolinazos. Las aportaciones no son aportaciones, son desvío de fondos. La protección humanista a los migrantes no es protección humanista, se llaman chingadazos en la cabeza. Lo de abrazos no balazos no es una estrategia, es una derrota. La austeridad republicana no es austeridad, es derroche en caprichos. Los otros datos no son otros datos, se llaman mentiras”, remató el personaje en su mensaje.

