Salamanca, Guanajuato.- Marina, madre de Eduardo, uno de los indiciados señalados como presunto responsable de la bomba en Salamanca el domingo pasado, informó a los medios que no sabe más del asunto que lo que ya se ha dado a conocer en los medios, esto debido a que no ha podido ver a su hijo.

No podemos darles información, hasta mañana se va a desahogar la audiencia. Lo que ustedes saben es lo mismo que sabemos nosotros, por los medios de comunicación”, comentó. En cuanto a lo que sabe de su hijo, solo pudo decir que está nervioso.

Continuó diciendo que “uno ya no sabe con lo que se va a encontrar cuando salga de su casa”, y lo que le pesa es que Eduardo tiene un niño de cinco años y uno de cuatro, por lo que se le hace difícil la situación.

Refirió además que aún no saben quién será el nuevo abogado que representará a los indiciados, pero lo que sí pidió fue que no los maltraten, y pidió a Derechos Humanos que estén atentos pues no es la forma de que las autoridades estén actuando.

En cuanto a si supo de la detención, Marina refirió no saber, que incluso no ha visto a su hijo, pero mencionó que hay confianza en las autoridades para lo que venga.

