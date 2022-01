Parroquia de Valtierrilla anuncia mega fiesta patronal pese a contagios de COVID

Salamanca, Guanajuato.- Pese a que los contagios de COVID-19 siguen en aumento, en la comunidad de Valtierrilla, perteneciente a Salamanca, se organiza un gran festejo por la fiesta patronal de San Bernabe de Jesús Mendez y la cual es promovida por la iglesia de la localidad, del 29 de enero al 5 de feberero.

En la página de facebook ‘Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe Valtierrilla’ se publicó un video donde invitan a la fiesta patronal del santo de la comunidad y la cual va dirigida a ‘todo el que quiera asistir’.

Valtierrilla, Guanajuato está de fiesta, Valtierrilla Guanajuato tiene festejo en honor a San Bernabe de Jesus, éste es nuestro santo patrono y lo festejamos a lo grande con fe, honor y respeto, y con mucho cariño como nuestro padrecito Méndez, el día 5 de febrero es el santo de su santo martirio”, dice un video promocional con el que dan a conocer todas las actividades que tendrá.

A través de redes sociales se informó de los festejos. Foto: Especial

Las actividades

En la publicación se anuncia que habrá una gran cabalgata a las 12 del mediodía desde la ermita que se encuentra en la entrada de la comunidad hasta la iglesia, después se les invita a acudir a misa y a una comida.

La invitación es en general a todos los amigos de a caballo”, dice el video.

Asimismo, dan a conocer que el 1 de febrero habrá una peregrinación sacerdotal y los festejos continúan hasta el 4 de febrero donde se hará una procesión acompañados de una banda y ese mismo día se hará un baile en el jardín principal con el grupo Revelación Norteña y la presentación de ‘Los Caminantes’, además de quema de juegos pirotécnicos.

La invitación es para todas las personas que gusten asistir. Foto: Especial

Para el 5 de febrero se tienen planeadas varias misas a lo largo del día, así como también el regalar comida a peregrinos y visitantes, además de hacer una gran procesión con danzas, peregrinos y música en vivo que recorrerá varias calles de la localidad.

Para cerrar está gran evento, bailazo con la banda Apolo La Original, y por supuesto el grupo Pega Pega, ademas quema de fuegos pirotécnicos, todos son bienvenidos amigos de la Unión Americana y pueblos circunvecinos, los organizadores no se hacen responsables de accidentes dentro y fuera de los eventos, esto es en Valtierrilla, Salamanca 2022, las fiestas en Honor a San Bernabe de Jesus”, concluye el video.

LEE TAMBIÉN: Alcalde de Salamanca se contagia de COVID... otra vez

Se deslinda Diócesis

AM cuestionó al obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Diaz Díaz sobre la realización de éste tipo de fiesta patronales, quien dijo que hay eventos que dependen de ellos y otros que no, por lo que los eventos que estén fuera de la iglesia no les corresponde, sin embargo, la promoción a la fiesta patronal se está haciendo desde las redes de la parroquia.

La música, los castillos, los jaripeos, nosotros no lo podemos controlar, son invitaciones que a veces juntan y ponen como un evento la misa, pero los eventos estos los controla Fiscalización”, señaló el Obispo.

Monseñor hizo la invitación a que las personas se cuiden del COVID-19.

COVID-19 en Salamanca

10 mil 471 Casos confirmados

9 mil 39 Recuperados

733 Han fallecido

egutierrez@am.com.mx

DAR

Las noticias de AM en

Síguenos