Dan apoyo emocional a estudiantes tras masacre en Salamanca; desconocen cuándo volverán a clases

Salamanca, Guanajuato.-“Lamentamos muchísimo los hechos, hemos estado en contacto con los tres maestros que están muy conmocionados; con las familias de los estudiantes, con los compañeros que estaban justo a un lado de los hechos y que quedaron con afectaciones severas y hemos estado acompañándolos”, dijo Jorge Hernández Meza, Secretario de Educación en el estado, respecto a la tragedia en Barrón.

La SEG está organizando el apoyo psicológico y viendo la posibilidad de que los alumnos regresen a clases presenciales lo más pronto posible.

“Lo que flota en el medio ambiente no nos gusta, es algo que definitivamente puede provocar que quien no estaba pensando en este tipo de cosas, ahora pueda tenerlo en mente”, agregó el Secretario.

Puntualizó que tanto en Salamanca como en otros municipios no se tienen reportes por parte de vecinos, padres de familia, profesores o estudiantes sobre la venta de sustancias ilícitas fuera de las instalaciones educativas.

Por su parte, Nicolás Gutiérrez Ortega, delegado de Educación de la Región IV, mencionó que se han puesto en marcha varios protocolos de contención, así como acordar que haya más vigilancia en las zonas escolares.

“Lo primero fue hacer un tipo de contención en las escuelas, el día de hoy (ayer) no hubo clases en la escuela primaria, por la situación de las investigaciones, para no entorpecer las investigaciones de los hechos que sucedieron en frente de la escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz, entonces ahí no hubo clases”, dijo.

Dijo que en el bachillerato por el daño psicológico que tienen los compañeros y la comunidad educativa, están considerando que se realicen más rondines y vigilancia por parte del municipio.

MCMH