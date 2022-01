Salamanca, Guanajuato - Una pareja sin vida fue localizada en una vivienda de la colonia Villa de 400 esto poco menos de 24 horas de que en ese lugar se reportaron detonaciones de arma de fuego.

En su momento acudieron agentes de la Policía Municipal, pero al entrevistar a los vecinos nadie les dio referencias de las detonaciones de arma de fuego y se marcharon.

Sin embargo alrededor de las 12:36 de la tarde de este miércoles el número de emergencias 911 recibió el reporte de la existencia de dos personas sin vida al interior de la casa marcada con el número 101 de la calle Diego Romero de la citada colonia.

Balaceras simultáneas en Pénjamo dejan a 3 personas heridas en pocos minutos

Cuando llegaron los policías vieron la puerta abierta y los cadáveres adentro

Los cuerpos se quedaron dentro de la casa por horas sin que nadie supiera de la tragedia. FOTO: AM

De inmediato patrulleros del sector se desplazaron al lugar y al revisar el interior de una casa de dos pisos, cuya puerta estaba abierta, en la segunda planta, dentro de un cuarto localizaron los cuerpos de un hombre de alrededor de 35 años y una mujer de 20 con impactos de bala, también localizaron algunos casquillos percutidos de arma corta.

Paramédicos de la Cruz Roja revisaron los cuerpos y se percataron de que ya no tenían vida.

El reporte por la detonación de arma de fuego se registró poco antes de las 4 de la tarde del martes, pero al llegar los policías no encontraron nada y la puerta de la casa estaba cerrada y los vecinos no sabían sobre las detonaciones. No obstante hoy la puerta estaba abierta y con la chapa forzada.

Parece que alguien los vino a buscar porque hasta la chapa de la puerta está forzada, a lo mejor esa persona los encontró y reportó a la policía, hasta la bolsa del lonche dejó afuera de la casa por irse rápido”, comentó un vecino del sector.

Las noticias de AM en

Síguenos