Modifican 'Operativo Mochila' en escuelas; ahora solo papás podrán solicitarlo

Salamanca, Guanajuato.- El Secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández Meza, informó que el operativo mochila no se realizará por parte de las escuelas a menos que lo soliciten los padres de familia.

Esto tras el asesinat de 5 estudiantes de un telebachillerato en Salamanca.

ADEMÁS: ¿Te robaron las placas de tu auto en Lomas del Sol? Recuperan 4 pares.

Debido también a la ola de violencia generada en algunas escuelas de Estados Unidos, la preocupación de los padres de familia por qué pueda derivar una situación de violencia entre algunos compañeros ha generado la controversia de la aplicación del operativo mochila.

Sin embargo el titular de la Secretaría de Educación, refirió que este operativo se podrá realizar sólo si los padres de familia los solicitan a la institución y deberán estar de acuerdo la mayoría de estos para poder implementarlo.

Se llegó justamente a que esto no se puede llevar a cabo de manera unilateral por parte del centro educativo, si no que sea algo a solicitud de los padres y no se puede revisar ninguna mochila si no se tiene el consentimiento del padre o tutor", explicó.