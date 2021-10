Salamanca, Guanajuato.- A través de una videoconferencia, el director de Protección Civil de Salamanca advirtió que si algún ciudadano percibe riesgo de desbordamiento en el Río Lerma, se pongan a salvo.

Candelario Cu, director de Protección Civil de Salamanca, así como autoridades municipales se dirigieron a los medios de comunicación para expresar la alerta, debido a que el nivel de agua del Río Lerma alcanzó los 5:30 metros y con ello aumentó el riesgo de desbordamientos.

Si ven que el riesgo es inminente, no esperen la notificación oficial, pongan a salvo sus pertenencias, carguen consigo su kit de emergencias con agua, lámpara, radio, sus documentos oficiales y un cambio de ropa. Ubicar los refugios temporales y principalmente: no esperemos a que nos digan: ‘levanten sus cosas’”.

Candelario Cu agregó que: “Se pide a la población que ponga mucha atención a las notificaciones, no se distraigan en notificaciones falsas y no sean verídicas y se dirijan a los medios informativos oficiales; sin embargo, la petición formal es que si ven el riesgo no esperen la notificación oficial”.

Los refugios temporales, en caso de ser requeridos, se ubicarán en las unidades Deportivas:

Sur

Norte

Valtierrilla

Centro Cívico

¿Por qué subió el nivel del Río Lerma?

De acuerdo al reporte oficial, las autoridades municipales informaron que el cauce del río Lerma registra los 5.3 metros debido a las recientes lluvias. Además, se registró un incremento en el río Laja a aproximadamente 90 por ciento, debido a los aportes de líquido de zonas como Querétaro y Celaya; mientras tanto el Dren 20 se mantiene al 100 por ciento, lo que ha provocado afectaciones en la zona industrial Park Bajío.

De igual manera la circulación vial sobre el tramo carretero Irapuato - Salamanca se ha visto afectada, por lo que se exhorta a la población a extremar precauciones.

Otras zonas afectadas por el alto nivel del río Lerma es la zona de amortiguamiento al sur de Las Estancias y al sur de Arboledas.

También se percibe nivel de agua a la altura del Hotel Casa Grande y la empresa Mércury y acumulación de agua en la cuneta del distribuidor vial salida a Celaya proveniente del arroyo feo.

