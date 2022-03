Salamanca, Guanajuato.- Habitantes del fraccionamiento Residencial San Miguel se manifestaron en afuera de Presidencia Municipal para externarle al alcalde César Prieto el aumento de cuotas.

Al menos 20 personas se plantaron afuera de Presidencia Municipal de Salamanca, exigen a las autoridades los escuchen porque en el fraccionamiento se han suscitado problemas por el alza de cuotas de las áreas verdes, el cableado de luz eléctrica e incluso señalan que algunas casas han sido vendidas en esta zona y estaban embargadas por el banco.

Además, los vecinos argumentaron que la construcción del fraccionamiento no debió ser autorizada por las anteriores administraciones, ya que no desde un principio no contaba con la infraestructura, ni la administración necesaria.

El jefe de colonos aseguró que de no ser atendidos hoy, se seguirán manifestando hasta que finalmente se solucionen todas las anomalías.

