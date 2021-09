Salamanca explosión: comerciantes denunciaron extorsiones antes del ataque

Salamanca, Guanajuato.- Antes del ataque con un explosivo en el bar Barra 1604 en Salamanca, comerciantes del mercado municipal Tomasa Estévez, denunciaron extorsiones en las que les piden de los 5 mil semanales hasta el millón y medio de pesos.

El ataque con bomba dejó dos muertos, Mauricio Romero, socio del establecimiento y Mario Alberto Hernández, gerente del restaurante, además de cinco heridos, dos de ellos de gravedad.

De acuerdo con los comerciantes, la reaparición de extorsiones causó el cierre de negocios que trataron de regresar a la actividad comercial.

En negocios pequeños como puestos semifijos, los delincuentes llegan y amenazas con cartas, llamadas telefónicas o hasta personalmente a los compañeros, en el sentido de que deben de pagar 5 mil pesos a la semana para no ser agredidos y eso significa que prácticamente tu trabajo y esfuerzo sea para darles el dinero a esos delincuentes “, dijo un comerciante que tiene un puesto semifijo.

Otro comerciante explicó que por ejemplo, un empresario cerró su negocio por las amenazas que sufrió si no pagaba una cuota.

Pasó el tiempo, alrededor de cinco meses y cuando trató de reiniciar sus actividades, de inmediato llegaron los delincuentes y le exigieron 1 millón y medio de pesos o de lo contrario matarían a sus empleados y familia. Como resultado el empresario decidió abandonar su actividad comercial.

No denunciamos porque no tenemos confianza en las autoridades, de inmediato se dan cuenta los delincuentes si lo hacemos, entonces, ¿quién les dice a ellos que presentamos denuncias?, por eso no hay denuncias”, dijo otro de los comerciantes.