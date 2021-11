Salamanca, Guanajuato.- Un tratamiento contra cáncer podría interrumpirse y tres niños pasarán dificultades, por un carrito de ventas que fue robado a una familia a pleno mediodía, a 50 metros de la Presidencia Municipal de Salamanca.

Después de aguantar los estragos de la pandemia esta familia de comerciantes apenas se reponía cuando ocurrió el robo.

Todos los días Anabel llega con su carrito a la Plaza Constitución para vender tamales junto con su familia, esa es su forma de sustento desde hace casi 30 años.

A pesar de que su padre falleció hace casi 10, ella, su mamá y su hermano lograron salir adelante gracias a esta actividad.

Su hermana tiene cáncer y con las ventas han podido pagar sus tratamientos, y su hermano mantiene a sus tres pequeños también con lo obtenido de este negocio familiar que se instala frente al templo del Señor del Hospital .

Llegan por su carrito a una pensión en el mismo centro y lo llevan a la plaza para vender de 9:30 de la mañana a alrededor de la 1 de la tarde; luego se retiran para preparar más tamales para vender de 7 a 10 de la noche.

Este miércoles la venta de la mañana fue como todos los días, pero al regresar en la tarde el carrito no estaba.

Me pongo a preguntar, y unos me dicen que no se fijaron, otros que sí vieron que una persona se lo llevó y que iba pegando con el carro unos cables de luz que pusieron para unos puestos que hay instalados, fue como entre las 2:30 y 3 de la tarde”, narró Anabel.