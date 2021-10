Afecta la salud comer sin horario

León,Guanajuato.- Luis Rosendo Rucobo Gurrola, médico y docente de la Federación Mundial de Fitness, destacó la manera en que impactan en la salud y en el metabolismo los horarios de alimentación y los alimentos que se consumen.

Mencionó que actualmente realiza una investigación acerca de la cronobiología que es la ciencia que estudia cómo influye el tiempo, los ritmos y relojes biológicos en los seres vivos y que de ahí deriva la rama de la crononutrición.

Agregó que cuando se está en estrés por deshidratación o porque el alimento no está a la hora que corresponde el cuerpo empieza a liberar hormonas como el cortisol que hará que aumenten los depósitos de grasa en el tejido graso, que aumente la presión arterial y que la persona se haga resistente a la insulina lo que puede acarrear enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad”

“El horario en que la persona come también impacta por ejemplo si se come a altas horas de la noche la energía que aportan los alimentos y que no se utiliza es más fácil que se transforme y se deposite en forma de grasa. De ahí la famosa frase ‘desayuna como príncipe, come como rey y cena como méndigo”.