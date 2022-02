La idea de que el “amor se sufre” es cosa del pasado. Nadie tiene que soportar el sufrimiento causado por la pareja “en nombre del amor”; estas ideas son producto del amor romántico que por siglos ha permeado en las sociedades y que últimamente han sido cuestionadas por los especialistas quienes buscan romper ese paradigma y pugnan por las relaciones saludables que no lastimen a las personas.

En el marco del Día del amor y la amistad, Lilia Martínez psicóloga, escritora y mediadora de conflictos, defensora de la equidad de género y feminista habló con AM sobre el amor confluente, las relaciones saludables y la importancia de trabajar en sí mismo antes de iniciar una relación sentimental.

Aunado a su formación académica, sus experiencias personales en las que se incluye un matrimonio que concluyó con un divorcio le han dejado muchos aprendizajes al respecto; contrario a lo que se podría pensar, esa experiencia le ha hecho reflexionar y teorizar sobre el amor

Lilia asentó que investigar y trabajar con perspectiva de género también le “ha cambiado la vida”, pues, en sus palabras, “la perspectiva de género y el feminismo son posturas que invitan a cuestionar la realidad”.

Asimismo, cuestionan el amor romántico que plantea que el amor hay que sufrirlo, hay que padecerlo y hay que llorarlo. En contraparte, señala la escritora, el feminismo aporta el amor confluente

A diferencia del amor romántico donde los a los varones se les demandaba inmunidad al dolor, en el amor confluente “a los hombres también se les permite sentir, se les permite que se duelan, que sientan miedo, que se cansen; no se les pide todo el tiempo que sean fuertes y protectores”.

Por otra parte, este tipo de amor tiene una lógica de negociación que requiere colaboración, acuerdos y apoyo mutuo

“Sí existe el enamoramiento que tiene que ver con un proceso químico en el cerebro, pero en algún momento se va a desvanecer y lo que queda es el amor; éso es lo que hay que cuidar. Hay que apreciar la compañía”, comentó Lilia Martínez.

Reiteró que la relación amorosa “se tiene que ir tejiendo” día con día, con la convivencia sana, los acuerdos, el apoyo, los cuidados y la colaboración; todo de forma mutua y equitativa.

Otra de las claves que la maestra señaló es que, para poder construir una relación sana, cada uno tiene que trabajar en sí mismo de manera individual y personal. “Las personas nos tenemos que hacer cargo de nuestras propias vidas, saber qué queremos hacer con ellas y a dónde queremos llevarlas; saber reconocer nuestros miedos y resolver cómo los vamos a enfrentar”.

Otro aspecto que consideró que es necesario trabajar previo a entablar una relación sentimental es el amor propio

“(Evaluar) cómo me trato a mí, cómo me respeto a mí mismo, a mí misma; evaluar qué tan satisfecha o satisfecho estoy conmigo misma para llegar más entera a la relación, con más amor propio para no depositar en el otro la obligación de hacernos felices, o creer que tiene que solventar nuestros vacíos, o que tiene que sanar nuestras inseguridades o que tiene que proteger nuestras vulnerabilidades”,

De acuerdo con la experta, la responsabilidad afectiva consiste en el autocuidado, reconocer las dificultades, gestionar las propias necesidades “para que a la relación llegue con menos carencias, más libre y más resuelta”.

Lilia comentó que nunca es tarde para comenzar a construir una relación sana y dio algunas pautas para lograrlo.

“El punto de partida es asumir que no sabemos amar, que nos transmitieron algunas fórmulas muy normalizadas de cómo se supone que es amar. En cada familia es diferente, puede haber quien diga ‘por amor en mi familia daban flores’; otro dirá ‘en la mía daban golpes’; o ‘yo llegaba y ella me tenía que atender y preparar algo de comer’; cada quien tiene su propia cultura”, explicó.

El siguiente paso, según la especialista, es cuestionarse esas creencias preestablecidas, desaprender esas fórmulas y aprender nuevas cosas. Para ello se requiere adquirir nueva información, documentarse sobre el tema y, si se considera necesario, acudir a terapia.

Recomendó buscar en Internet información de especialistas en estos temas que se encuentran en diferentes formatos como podcast, talleres, libros, entrevistas, etcétera y que son gratuitos.

Manifestó que otro de los vicios a corregir es pretender medir quién ama más como si el amor se pudiera contabilizar

“Hay quienes dicen ‘Es que yo te quiero más porque yo todos los días te escribo un mensaje y tú nunca me escribes mensajes’, pero a lo mejor esa persona no tiene chance o para ella no es tan relevante; entonces siempre habrá una sensación de que yo te di más de lo que tú me diste y ambas partes quedarán insatisfechas”, advirtió.