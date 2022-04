¿Sufres de ataques de ansiedad? Conoce estos ejercicios que te ayudarán a controlarlo

Hoy en día existen personas que sufren de ansiedad y las cuales a veces puede prersentar ataque de ansiedad y a veces no saben como controlarlo o como podemos ayudar a una persona que se encuentre en una crisis.

Es por ello que te daremos algunos consejos para que puedas ayudar a una persona con ansiedad o bien si sufres ansiedad puedas controlar este trastorno.

Pero primero, ¿qué es ansiedad?

La ansiedad es una respuesta defensiva ante una situación que interpretamos como peligrosa o amenazante; se trata de un mecanismo de defensa que se da en todas las personas y es adaptativo.

El problema ocurre cuando este mecanismo no funciona de forma adaptativa, produciendo una respuesta de ansiedad exagerada para la situación en sí; en este caso la respuesta emocional no depende directamente de la situación de peligro, sino de la percepción que tenemos de ella. Esta percepción o interpretación es distorsionada y errónea, y es la que provoca la respuesta de ansiedad más intensa y desproporcionada, pudiendo llegar incluso a generar serios problemas para manejar la situación o no poder hacerlo.

Existen diferentes tipos de ansiedad los cuales son:

Se han clasificado diferentes trastornos de ansiedad; cada uno presenta diferentes tipos de síntomas que, en algunos casos, pueden desencadenarse por situaciones específicas.

1. Trastorno de pánico (TP):

Implica al menos dos ataques de pánico acompañados por el miedo constante a futuros ataques; las personas que padecen de trastorno de pánico pueden perder un trabajo, negarse a viajar o a abandonar su hogar, o evitar por completo cualquier cosa que crean que desencadenará un ataque de ansiedad.

2. Trastorno de ansiedad generalizada (TAG):

Es un estado constante de preocupación por una serie de eventos o actividades en la vida de quien lo padece.

3. Trastorno fóbico:

Presenta un miedo incapacitante e irracional a un objeto o situación, por ejemplo, un miedo a las arañas o a espacios cerrados (claustrofobia); la mayoría de los adultos con trastorno fóbico son conscientes de que su miedo es irracional.

4. Trastorno obsesivo compulsivo (TOC):

Está marcado por pensamientos repetidos (obsesiones) y comportamientos (compulsiones) no deseados.

Cuales las consecuencias de sufrir ansiedad:

El trastorno de ansiedad no implica solamente estar preocupado; también puede ocasionar o empeorar, otros trastornos mentales y físicos como los siguientes:

Depresión (que a menudo se produce junto con un trastorno de ansiedad ) u otros trastornos de salud mental

) u otros trastornos de salud mental Abuso de sustancias

Problemas para dormir (insomnio)

Problemas digestivos o intestinales

Dolor de cabeza y dolor crónico

Aislamiento social

Problemas en la escuela o el trabajo

Mala calidad de vida

Suicidio

Te compartimos algunos ejercicios que ayudan a controlar la ansiedad

1. Conversar el tema

Es bueno tener una conversación para hablar de tus emociones, preocupaciones y sobre todo las crisis que presentas, tener una conversación por llamada o mensaje con un amigo, familiar, pareja o alguien del trabajo ayuda a controlar tu ansiedad, también escribir un blog o escribir en una libreta ayuda a desahogar lo que no puedes hablar.

2. Hacer ejercicio

La activación física es recomendable para alguien que sufre de ansiedad ya que ayuda a liberar todas las preocupaciones y estrés por lo que uno esté pasando; salir a caminar, andar en bicicleta o correr así como actividades de yoga y qi gong también pueden ayudar a las personas a sentirse calmadas.

3. Pintar mandalas

Hacer mandalas ya se considera un arteterapia puesto que las personas que las pintan pueden plasmar el cómo se sienten a través de los colores, es por ello que si un día deseas darle un detalle a alguien que sufre ansiedad un buen libro de mandalas ayudará.

4. Consulta a tu médico

Cuando una persona comienza a sentir con frecuencia ataques de ansiedad es recomendable visitar a tu médico para que evalúe el grado que manejas y así poder llevar un tratamiento adecuado.

5. Aprende a controlar la respiración

Saber controlar la respiración es importante al momento de pasar por un ataque de ansiedad pues cuando estamos pasando por una crisis, el corazón comienza a latir muy fuerte y la respiración aumenta; controlar esto nos ayudará a bajar nuestro ritmo cardiaco y nos hará sentir mejor.

6. Bailar

Cuando realizamos esta actividad el cuerpo suelta serotoninas y ayuda bastante a la ansiedad pues hace que tu cuerpo se comience a relajar y olvides un poco por lo que estás pasando.

Ahora que ya conoces un poco más sobre este trastorno llamado ansiedad puedes ayudar a una persona o bien puedes ayudarte a ti mismo a tener un mejor control.