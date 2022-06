¿Después de dormir bien despiertas cansado y con sueño? Puede que sufras de apnea del sueño

¿Después de dormir bien despiertas cansado y con sueño? Puede que estés padeciendo apnea del sueño, y es lo que provoca estas molestias en el cuerpo; es por ello que te diremos en qué consiste este trastorno así como sus síntomas y afectaciones en la salud.

La apnea del sueño es un trastorno común en donde la respiración se interrumpe o se hace muy superficial; estas interrupciones pueden durar desde unos pocos segundos a minutos y pueden ocurrir más de 30 veces por hora.

El tipo más común es la apnea obstructiva del sueño, causa un colapso en las vías respiratorias o una obstrucción de ellas durante el sueño. Luego, la respiración vuelve con un ronquido o resoplido; la gente que padece de apnea suele roncar muy fuerte, aunque no todas las personas que roncan tienen apnea del sueño.

Existen dos tipos de apnea del sueño, las cuales son apnea obstructiva del sueño, apena central del sueño y la combinación de ambos llamada de síndrome de apnea del sueño compleja, y cada una consiste en lo siguiente:

Apnea obstructiva del sueño , la forma más común, que ocurre cuando los músculos de la garganta se relajan

, la forma más común, que ocurre cuando los Apnea central del sueño , que ocurre cuando el cerebro no envía señales correctas a los músculos que controlan la respiración

, que ocurre cuando el no envía señales correctas a los Síndrome de apnea del sueño compleja, también denominado apnea central del sueño emergente del tratamiento, que ocurre cuando alguien tiene apnea obstructiva del sueño y apnea central del sueño

Por otro lado, los síntomas de la apnea obstructiva y la apnea central del sueño coinciden, por lo que a veces es más difícil determinar el tipo de apnea; los signos y síntomas más comunes de la apnea obstructiva y la apnea central del sueño incluyen los siguientes:

Ronquidos fuertes

Episodios en los que dejas de respirar durante el sueño (lo cual señala otra persona)

Jadeos al respirar durante el sueño

Despertarse con la boca seca

Dolor de cabeza por la mañana

Problemas para mantenerse dormido (insomnio)

Sensación de sueño excesiva durante el día (hipersomnia)

Dificultad para prestar atención mientras estás despierto Irritabilidad

¿Quienes son más propensos a padecer apnea del sueño?

Las personas que tienen más riesgo de apnea son los hombres, personas que tienen sobrepeso, historia familiar o pequeñas vías respiratorias. Los niños con amígdalas y adenoides hinchadas también pueden sufrir de apnea.

¿Cómo ocurre la apnea obstructiva y la apena central del sueño?

Te explicaremos cómo ocurre cada uno de estos dos tipos de apnea del sueño para conocer la diferencia.

Apnea obstructiva del sueño

Esto ocurre cuando los músculos en la parte posterior de la garganta se relajan, los músculos que sostienen el paladar blando, la porción triangular de tejido que cuelga del paladar blando (úvula), las amígdalas, las paredes laterales de la garganta y la lengua.

Cuando los músculos se relajan, las vías aéreas se estrechan o se cierran cuando respiras; no puedes recibir suficiente aire, lo que puede bajar el nivel de oxígeno en la sangre. El cerebro detecta que no puedes respirar y te despierta brevemente para que puedas volver a abrir las vías aéreas, este despertar generalmente resulta tan breve que no lo recuerdas.

Apnea central del sueño

Este tipo menos frecuente de apnea del sueño ocurre cuando el cerebro deja de transmitir señales a los músculos de la respiración; esto significa que no haces esfuerzo para respirar durante un período breve de tiempo. Es posible que te despiertes con dificultad para respirar o que te cueste volver a dormir o seguir durmiendo.

Cuándo debes consultar a tu médico

Los ronquidos fuertes pueden indicar un problema potencialmente grave, pero no todas las personas que tienen apnea del sueño roncan. Habla con el médico si tienes signos o síntomas de apnea del sueño; pregúntale al médico acerca de cualquier problema del sueño que te haga sentir cansado, con sueño o irritable.