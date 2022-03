Body positive: todas somos perfección ¿De qué va este movimiento?

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, las pioneras del proyecto Terapia a Bajo Costo, en voz de una de sus representantes, Ayadem Landin Mendoza, quien además es maestra en educación, abordaron el tema Movimiento Body Positive, orientado al tema de la corporalidad y a través del cual buscan destacar la importancia de que las mujeres se apoyen entre sí.

Ayadem comentó que el movimiento Body Positive surgió con el objetivo de viralizar el cuerpo de las mujeres de talla grande, y que ese solamente es un término, ya que por lo regular se tiende a utilizar términos de manera negativa o para ofender a alguien.

“Ahí es donde entra el movimiento Body Positive, que se refiere a que ‘todos los cuerpos son bellos’, buscando con esto que las mujeres dejen de percibir sus cuerpos de forma negativa”.

Agregó que es importante mencionar que el movimiento no promueve los malos hábitos alimenticios, sino que cada mujer acepte que tiene un cuerpo diferente, considerando el término diferente no como sinónimo de feo o no aceptado, sino todo lo contrario.

“Este movimiento surgió a principios del año 2000 y fue aproximadamente en el 2012 que tuvo mayor impacto, ya que celebridades como Lady Gaga, Demi Lovato y Alicia Keys, cansadas de las críticas levantaron la voz para que las mujeres nos aceptemos como somos, dejemos de criticarnos entre nosotras y nos apoyemos”.

Destacó que el Body Positive promueve el amor propio y la importancia de conocer que el cuerpo de las mujeres irá cambiando con el paso del tiempo y conforme a las etapas que van a ir experimentado a lo largo de la vida como la adolescencia, donde hay un incremento de la grasa corporal; la etapa adulta, el embarazo y el postparto.

“En la etapa del postparto la mujer tiene cambios importantes en su cuerpo los cuales son difíciles de experimentar, y si socialmente solo existen críticas, su salud mental puede verse afectada. Aunque en cualquier etapa de la vida las críticas pueden afectar a la mujer de manera negativa e impactar su autoestima”.

Señaló que es importante mencionar y abordar que en algunas ocasiones las críticas hacia el cuerpo femenino inician en casa con los padres de familia o familiares; creen que si le dice a una niña pequeña “gordita” o “panzona”, no tendrá un impacto en ella porque es “pequeña”.

“Es posible que en esa etapa no se noten los cambios, sino hasta que entra a la pubertad y adolescencia, donde existen cambios significativos en su cuerpo, ahí es donde pueden impactar los comentarios hechos en la infancia por eso es importante tener mucho cuidado con los comentarios que se hacen a las hijas”.

Ayadem Landín comentó que el Body Positive se fundamenta en las mujeres reales, no en mujeres de revista, porque las mujeres reales suben de peso, tienen estrías, granitos y su piel se oscurece o enrojece por los cambios hormonales, y eso es normal.

“Socialmente nos han puesto estereotipos de la mujer perfecta, pero, ¿qué es la perfección?, nosotros somos perfección, cada una de nosotras somos mujeres hermosas y perfectas”.

El proyecto Terapia a Bajo Costo nació en el 2020, fue iniciado por un colectivo de siete mujeres formadas en Psicoterapia Familiar Sistémica Relacional por la UNIVA, ante la necesidad de la intervención psicoterapéutica durante la pandemia y ha tenido un crecimiento y alcance a nivel nacional e internacional a través del formato virtual.

Nora Hilda Aguilera, Isabel Ponce Ornelas y Ayadem Landín Mendoza. | Foto: Marcela Aguiñaga

Las iniciadoras del proyecto, que actualmente cuenta con 19 integrantes, 17 mujeres y dos hombres son: Ayadem Surisadai Landín Mendoza, María Isabel Ponce Ornelas, María Rebeca Hernández Martínez, Sugey Romo Gallegos, Lizbeth del Socorro Vázquez Hernández, Nora Hilda Aguilera Ramírez y Luz Miriam Rodríguez Murillo, y la invitación sigue abierta a profesionales interesados en unirse a él.

Así fomentas el Body Positive: