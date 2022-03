¿Cómo impacta la primavera en el asma?

León, Guanajuato. A pocos días del inicio de la primavera es importante hablar sobre el asma, una enfermedad respiratoria crónica que afecta a niños y adultos.

Tan solo en 2019, en México, afectó a más de 250 mil personas y ocupó el tercer lugar en cuanto a mortalidad.

Con el cambio de estación, vienen modificaciones en el clima y en las condiciones ambientales que pueden agravar o empeorar los síntomas de la enfermedad, por lo que el doctor Carlos García Bolaños, miembro de la Sociedad Mexicana de Pediatría habla de la situación actual de este padecimiento y el impacto que tiene esta temporada en la enfermedad.

Con el tema “El impacto de la llegada de la primavera en el asma”, el ponente explicó que esta es una enfermedad respiratoria crónica que con el cambio de estación se pueden agravar o empeorar los síntomas de la enfermedad.

El especialista en neumología pediátrica, explicó que algunos de los factores que detonan esta enfermedad es que el paciente presenta sensibilidad al proceso inflamatorio por una alergia que heredó.

Cuando esto se combina, es muy probable que se desencadene asma y hay que diagnosticar tempranamente, ya que el 70% de los pacientes niños mexicanos que atiende un médico por día tiene que ver con un problema respiratorio.

Cuando se presenta el asma en un niño, se identifica con la presencia de tos, silbido del tórax, dificultad para respirar y sensación de presión en el pecho.

Durante la madrugada, es más común presentarlos ya que, aunque sea época de calor, la temperatura disminuye y hay cambios inflamatorios.

En México, 8.5 millones de pacientes son asmáticos, lo que representa el 7% de la población. En niños y adolescentes la prevalencia alcanza un 12% y es la enfermedad crónica más prevalente en nuestro país, presentando el mayor número de casos de cero a 14 años.

En primavera incrementa la cantidad de polen, no importa si tienen jardín cerca o no, el aire se encarga de transmitir esas partículas pequeñas y ser inhaladas por pacientes que ya presentan el problema, desde que se tienen la tendencia alérgica presenta síntomas de asma, y si al interior de casa hay humo de tabaco o por otras causas, polvo en cama, aerosoles y cambios de temperatura, se presentarán más rápido las molestias”, añadió.

De acuerdo al doctor, existen diferentes momentos para diagnosticar a los niños.

En menores de cinco años, si presentan síntomas durante un episodio de 10 días, es posible que no lo tenga, pero cuando dura más de este tiempo y presenta afecciones virales, es posible que sí.

Por otra parte, si en el historial familiar se presentan alergias, el paciente tendrá asma casi toda su vida.

En niños mayores a seis años, los síntomas empeoran al hacer actividad física, con el ambiente frío o húmedo, e incluso con las carcajadas.

Muchos pacientes van al médico a consulta durante la tarde y no presentan molestias, entonces les dicen, no tiene nada es una simple alergia y no hay un diagnóstico, por eso es importante que los papás como acompañantes presten atención a las señales y las compartan al médico, pues el problema se acentúa por las madrugadas”, señaló.