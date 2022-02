¿Cómo influye la alimentación en el sueño?

León, Guanajuato. Los hábitos de sueño también influyen en los alimentos y horarios para consumirlos que por ende afectan o ayudan a la salud.

Según la experta en sueño Liliana Amaro, gran parte de las personas que no pueden dormir, presentan malos hábitos alimenticios.

Dormir poco puede traducirse también en una menor tolerancia a la glucosa, además de que si no se tiene un buen descanso lo más probable es estar cansados y no sentirse motivados para la actividad física; no habrá energía o ganas de cocinar una dieta sana.

La fundadora de Sleep baby expert, explica que las manifestaciones psicológicas de la fatiga, el sueño y el hambre son similares, lo que puede causar confusiones. Por ejemplo, la fatiga es una señal de hambre, entonces se consumen alimentos.

Liliana Amaro.

Las personas que duermen poco experimentan cambios hormonales que pueden afectar a su composición corporal, lo que provoca un aumento de grasa y en una disminución de la masa muscular”, comentó.

Es común ver en personas que tienden a desvelarse, el rápido aumento de peso, ya que al estar despierto por la noche, el organismo busca energía y se recurre a comida poco nutritiva y alta en azúcares y grasas.

La especialista comparte una lista de alimentos que también pueden afectar de manera negativa la calidad del sueño y los cuales recomienda evitar para dormir mejor.

Café, té y chocolate

La cafeína es un estimulante del sistema nervioso central, responsable de controlar nuestras funciones voluntarias y actúa igual que el cacao y la teofilina del té, que además son sustancias diuréticas, lo que también perjudica a la hora de dormir, ya que podría provoca levantarse repetidas veces para ir al baño.

Especies

Las comidas muy condimentadas o picantes perjudican la calidad del sueño, ya que aumentan la temperatura corporal y pueden provocar molestias digestivas.

Legumbres

Las legumbres solo afectan a algunas personas, pues son alimentos flatulentos que pueden dar lugar a digestiones complicadas cuando se comen antes de dormir y cuando se comen en exceso durante el día.

Bebidas alcohólicas

Se cree que el alcohol relaja y adormece rápidamente, pero no es un sueño reparador.

Cenas con exceso de grasas o consumo de bebidas alchólicas afectan al sueño reparador.

Carbohidratos

A pesar de que se recomienda no ingerir por la noche por el aumento de peso, es recomendable una porción pequeña para el sueño reparador, ya que también reduce la sensación de hambre durante el día.

Alimentos recomendados para dormir