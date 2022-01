¿Cómo ser feliz ante las adversidades de la vida?

León, Guanajuato. Pese a las dificultades que se presentan en la vida, Betty Palomino eligió ser feliz, aún cuando su panorama no era alentador.

Iniciar un nuevo año, representa diferentes escenarios tanto buenos como malos, por lo que la empresaria y experta en transformación personal, comparte cinco factores para seguir adelante, a pesar de las tragedias.

Los puntos que comparte la experta, son con base del Método Fénix: Felicidad, Éxito, No negociables (límites a los que no estás dispuesto a renunciar), Inspiración (ideación e implementación) y Factor X (acción radical).

Betty es sobreviviente de un accidente que la dejó paralizada de la cintura para abajo, pero fue justo esta prueba la que la enseñó que la felicidad es una actitud, una manera de vivir que se elige, que no depende del entorno, ni lo que se tiene o de lo que sucede, sino más bien de cómo se gestionan esos temas.

A todos no nos hace feliz lo mismo. Para algunos, felicidad es obtener cosas; para otros, cosechar éxitos. Pero la meta no es lo que me hace feliz, sino el camino”, asegura la mentora.