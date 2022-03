La estimulación visual temprana: te decimos como ayuda al desarrollo y aprendizaje en los niños

1 de cada 3 niños tienen bajo rendimiento académicos por problemas visuales; es por ello que la estimulación visual a temprana edad es importante porque ayuda a su aprendizaje, desarrollo y destrezas; ya que todo esto depende de un 80% de ella, 3% olfato, 3% gusto, 8% audición y 6% tacto.

Tener una buena salud ocular ayudará a que los niños y niñas puedan tener una facilidad a desarrollar su equilibrio y coordinación; de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que es bueno comenzar con la estimulación visual temprana; ya que esto ayudará a su desarrollo cognitivo, social y familiar; así como facilitar los logros, tener buena salud mental y emocional.

Cuando los niños y niñas cuentan con problemas visuales no diagnosticados a tiempo, esto afectará su desarrollo motor, de leguanje, social, cognitivo, obteniendo un bajo rendimiento escolar, baja autoestima.

Es por eso que recomiendan que para desarrollar la estimulación visual realizar juegos, ejercicios y un conjunto de técnicas de acuerdo a la edad de cada niño.

En México hay más de 11 millones de niños que tienen problemas visuales, es por ello que se recomienda ver a un especialista que los ayude a la mejora de su visión a través de un tratamiento adecuado.

Según un artículo de la Revista digital sobre la discapacidad visual la estimulación visual a temprana edad apoya a los músculos de los ojos que son el enfoque, el seguimiento, el movimiento de los ojos y el acomodo.

Por ese motivo el estimular la visión desde recién nacido es mejor ya que evoluciona relativamente; la Revista digital sobre la discapacidad nos informa que entre los 6 y 7 años ya pueden ver claro y con precisión.

El cerebro de los más pequeños se puede acostumbrar a los problemas visuales; es por ello que al ayudar a estimular su visión prevé las consecuencias que puedan tener, el colocar los lentes adecuados hará que se pueda desarrollar sanamente.

“Cuando se hace una mala elección del armazón pediátrico, existe una implicación para la niña o el niño, la cual es que, al no ponérselo, cause el mal apego al tratamiento. Por lo tanto, le debe gustar, tiene que ser flexible y cómodo para que lo use todo el tiempo y no se lo quite ni para las fotos”, dice el doctor Luis Javier Cárdenas, Cirujano Oftalmólogo Pediatra y embajador de Essilor.

Por este motivo es importante que desde que los niños esten pequeños comenzar con la estimulación visual para que no afecte en su aprendizaje y desarrollo.