¿Cuáles son los beneficios funcionales y estéticos del diseño de sonrisa?

León, Guanajuato. Una de las tendencias dentales en auge es el diseño de sonrisa, el cual, además de tener beneficios estéticos, tiene beneficios funcionales, explica la doctora Maira Alejandra Franco Rodríguez.

El diseño de sonrisa, es un concepto que engloba muchos tratamientos y no solo se trata de carillas. Puede empezar desde un corte de encía; cambiar restauraciones en mal estado; un aclaramiento dental; terminando hasta con las carillas oclusales o vestibulares, que es la parte más estética.

Según un estudio realizado por la American Academy of Cosmetic Dentistry, casi la totalidad de los adultos estadounidenses considera que la sonrisa es un verdadero recurso en las interacciones y, concretamente, el 74% cree que unos dientes poco atractivos son un obstáculo para socializar.

Sonreír sin complejos aumenta la autoestima y la seguridad de los pacientes, por esta razón, la CEO de la clínica Franca Sonrisa, destaca que cada vez se preocupan más por la posición, color, forma y tamaño de los dientes para que esté en proporción y equilibrio con la estética facial.

Primero tenemos que entender y tener la salud bucal y que este procedimiento empieza con algo muy sencillo como es cepillar la boca todos los días, usar el hilo dental y enjuagues medicados. Necesitamos entender que no solo es para que una persona se vea bonita, no solo es la fachada de una casa que se ve linda y que por dentro tiene humedad y daños en la tubería”, comentó.

Como beneficios funcionales se pueden corregir los problemas de mordida (carillas oclusales, coronas, carillas), restaurar los músculos labiales, mejorar la posición de los dientes.

La doctora Maira Alejandra destacó que hay un alto porcentaje de pacientes que pueden ser candidatos a estos tratamientos, pero hay factores importantes que deben tomar en cuenta.

Deben estar libres de problemas gástricos o desórdenes alimenticios, de lo contrario se puede aplicar siempre y cuando se esté en intercomunicación con el especialista que los atienda.

Tampoco son candidatos quienes no tienen una buena higiene, tiene enfermedad en las encías, no tienen el compromiso con su boca, porque después de que hacemos este procedimiento, necesitamos usar un aparato que es para dormir y que protege las restauraciones que pusimos como coronas, carillas, etc, entonces el paciente tiene que ser comprometido con su higiene”, señaló.