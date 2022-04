Con un Científico arrestado y un premio mundial en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra

El Día Internacionlal de la Madre Tierra fue proclamado por las Naciones Unidas en 2009, eligiendo así el 22 de abril para conmemorar este día.

Se celebra desde el año 1970 con el objetivo de concienciar a la humanidad sobre los problemas generados por la superpoblación; la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales.

Desde el año 2005, la ONU ha puesto en marcha el llamado premio "Campeones de la Tierra", a través del cual se reconoce la labor de personas o grupos que trabajan por el medio ambiente, que inspiran a otros y que defienden un futuro mejor para nuestro planeta; se trata del máximo galardón medioambiental del mundo.

Por ese motivo es importante cuidar la Tierra para evitar situaciones catastróficas a futuro, poner nuestra aportación a realizar actividades para poder ayudar a la vida de la Tierra.

El científico de la NASA, Peter Kalmus hizo un llamado a la sociedad sobre las consecuencias del cambio climático de la Tierra.

Acompañado de algunos colegas, el científico Peter Kalmus informó que estaban dispuestos a afrontar las consecuencias de su protesta, ya que se debía entender que las acciones para combatir el cambio climático se deben tomar ahora y no en el futuro.

El pasado miércoles 6 de abril durante la protesta, el científico de la NASA fue arrestado después de que se encadenara en la puerta de un banco Chase ubicado en la ciudad de Los Ángeles para realizar este llamado de atención.

Estoy aquí porque los científicos no están siendo escuchados, estoy dispuesto a correr el riesgo por esta hermosa Tierra; creo que se puede tener un mundo mejor y que los científicos quieren un mundo mejor, tenemos que parar, vamos a perderlo todo. No estamos bromeando, no estamos mintiendo, no estamos exagerando”, informó el científico minutos antes de ser arrestado.