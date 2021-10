El 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. Como cada año la Organización Mundial de la Salud (OMS) designa un motivo especial para su campaña y este año es “Atención de salud mental para todos: hagámosla realidad”.

La OMS propuso este tema luego de que durante su Asamblea de mayo de 2021 se problematizó el hecho de que la pandemia por Covid-19 ha mermado la salud mental de millones de personas.

En ese sentido, en entrevista, el psicoterapeuta clínico Daniel Galván Galaviz informó que la pandemia “ha desgastado la salud mental” de las personas; ya sea por estrés, por el miedo, por la incertidumbre, por el confinamiento o por el contexto mismo de muertes a causa del Covid-19.

Señaló que el no poder despedirse de sus seres queridos, no poder ver el cuerpo, desencadenaron “duelos muy difíciles de tramitar” y eventuales afectaciones mentales.

Asimismo, declaró que la pandemia también ha causado estragos en los niños y niñas

No obstante, la pandemia no es el único factor que ha detonado el incremento en los índices de depresión. De hecho, antes de este evento la depresión ya se vislumbraba como “la principal causa de problemas de salud y discapacidad en todo el mundo”, según la OMS.

Este organismo estimó que más de 300 millones de personas viven con depresión, y que los trastornos por depresión y por ansiedad cuestan anualmente a la economía mundial alrededor de 1 billón de dólares en pérdida de productividad.

Uno de los obstáculos para la detección y tratamiento de la depresión es el estigma social con el que todavía tiene que lidiar alguien con depresión; si bien, poco a poco se ha ido creando conciencia sobre las implicaciones de esta enfermedad, aún falta mucho camino por recorrer.

El psicoterapeuta Daniel Galván consideró que de a poco se ha logrado visibilizar la salud mental y el buscar ayuda psicológica poco a poco deja de ser visto como “una señal de locura”, sino como un derecho básico que responde a la necesidad de acompañamiento

“Acudir por ayuda profesional no es cuando una persona ya está en situación de locura, sino que, como cualquier ser humano, necesita el acompañamiento de otro ser humano para entenderse, para acomodar las ideas, para poder resolver mejor las problemáticas que uno tiene”, señaló.

Asimismo, subrayó que es importante atender las necesidades de apoyo emocional; tal como se atiende una enfermedad en el médico o el control de peso con el nutriólogo; no obstante, “Lo mental, como está un poco más invisibilizado, no estamos monitoreando cómo estamos mentalmente”, agregó.

Por otra parte, admitió que el acceso a espacios públicos para la salud mental está muy limitado,

“pocas personas pueden acceder a ello, porque solo está muy en el área privada y no en el sector público -claro que hay instituciones que lo están haciendo bien como la Secretaría de Salud- aún así no está muy fortalecido. Todavía no hay presupuestos públicos que fortalezcan las áreas de salud mental”.