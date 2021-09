La diabetes autoinmune latente en adultos (LADA por sus siglas en inglés) es un tipo de diabetes caracterizada por presentar una destrucción inmunológica de células beta pancreáticas, en personas adultas. Este tipo de diabetes mellitus (DM) es poco conocido en México y suele ser confundido con diabetes tipo 2, no obstante son diferentes y te contamos por qué.

Es bien sabido que existe la DM tipo 2 que es cuando las personas no responden como deberían a la insulina o no la producen suficientemente; en tanto, en la DM tipo 1 los pacientes que la padecen no producen insulina. Pero hay otro tipo de diabetes conocida como diabetes autoinmune latente en adultos (LADA por sus siglas en inglés) que suele confundirse con la tipo 1 al compartir algunas características, mas no son iguales; por lo que se podría considerar como una intermedia entre el tipo 1 y 2.

¿Qué es la diabetes LADA?

Según el artículo científico Diabetes autoinmune (latente) del adulto (publicado por el Departamento de Nutrición, Diabetes y Metabolismo de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile en conjunto con la Unidad de Endocrinología y Diabetes y el Departamento de Medicina Interna de la Universidad de La Frontera, en Temuco, Chile) éste es un tipo de diabetes mellitus de origen autoinmune de progresión lenta que puede tratarse inicialmente sin insulina y que está presente en adultos de entre 25 y 35 años, a diferencia del tipo 1 que afecta a niños y jóvenes principalmente.

Felipe Pollack y Tatiana Vázquez, titulares del estudio, refieren que en 1986 un grupo de investigadores “informaron de un subgrupo de pacientes diabéticos que pese, a tener anticuerpos específicos, mostraban conservación de la función de la célula beta, con características diferentes a las clásicas DM tipo 1 y 2”. Por lo que posteriormente se acuñó el término LADA para referirse a este tipo de diabetes.

Hasta el momento no hay estudios concluyentes con respecto a la historia natural de la enfermedad, pero se consideran dos posibilidades: una larga historia de autoinmunidad con una progresión lenta del daño en las células beta a través de varios años;o bien, la aparición de autoinmunidad tardía con una fase preclínica breve, según sugieren Pollack y Vázquez.

Diagnóstico de LADA

Antes que nada, es necesario precisar que para confirmar el diagnóstico de la diabetes mellitus tipo LADA, es necesaria una prueba de anticuerpos específicos; sin embargo, para sospechar del padecimiento, los médicos se basan en estos criterios:

Aparición de la enfermedad posterior a los 35 años; aunque se han registrado casos a partir de los 25 años

Presencia frecuente de Anti-GAD y otros autoanticuerpos específicos

No necesita insulina para su tratamiento inicial; la progresión de la insulinodependencia puede variar desde seis meses a varios años

Sintomatología aguda al inicio de la enfermedad

Antecedentes familiares de enfermedad autoinmune

No presentan sobrepeso que es una característica de la diabetes de adultos

El nivel de Péptido C en ayunas y posterior a la ingesta de alimentos suele ser menor que en pacientes con diabetes tipo 2, pero mayor que en los de tipo 1

Se calcula que 42 por ciento de los pacientes con LADA también pueden presentar síndrome metabólico (presión arterial elevada, azúcar en la sangre elevada, exceso de grasa corporal en la cintura y niveles anormales de colesterol), porcentaje menor que en la DM tipo 2 que es de 84 por ciento. En tanto que la hipertensión arterial es más frecuente en comparación con el tipo 1 de diabetes, pero menos frecuente comparado con el tipo 2; por eso se dice que el LADA es un tipo intermedio de diabetes.

Los investigadores plantearon una tabla comparativa entre la diabetes mellitus tipo 1, la diabetes mellitus tipo 2 y la diabetes LADA

Tabla comparativa tipos de diabetes | Pollack y Vázquez

Tratamiento de la diabetes tipo LADA

Aún no hay un tratamiento exclusivo para este tipo de diabetes, sin embargo, las recomendaciones son similares a los diabetes tipo 1 y 2: Consultar con su médico especialista, mantener una dieta balanceada y hacer ejercicio.

