El coronavirus: sus mutaciones, variantes y cepas

Actualmente, en los medios de comunicación se habla sobre las nuevas variantes del virus SARS-CoV-2, aunque algunas veces son llamadas mutaciones o cepas, es importante saber las diferencias entre estos términos para poder identificarlos y entender sus implicaciones en la salud pública global.

Mutaciones en ADN. Se muestra ejemplos de sustitución, adición y supresión de un aminoácido en la cadena de ADN. Imagen obtenida de [1].

Si bien, generalmente asociamos la palabra mutación a una característica fea, maligna y desproporcional, un virus no puede evitar mutar.

Una mutación es una alteración en la secuencia de nucleótidos del genoma de un organismo o virus, véase la imagen 1. Si la mutación se mantiene y se replica en un número importante de individuos o virus, se dice que aparece una nueva variante. Por otro lado, si un grupo de organismos o virus presentan propiedades específicas diferentes, como una transmisibilidad más alta o la capacidad de evadir una vacuna, esto significa que ya presentan múltiples mutaciones, y por lo tanto estaríamos hablando de una nueva cepa. Según la OMS [2], mientras más virus circulen, más pueden cambiar. Estos cambios pueden ocasionar que una variante de virus que se adapte mejor a su entorno; por ejemplo, algunas mutaciones pueden provocar una transmisión alterada o cambios en la gravedad de la enfermedad que provocan. Este proceso de cambio y selección de variantes exitosas se denomina "evolución del virus”.

Las variantes británica, sudafricana y brasileña del SARS-CoV-2, no son las únicas existentes, pero sí las más estudiadas. Cabe señalar que, aunque los medios de comunicación se refieran a las variantes de esta forma, es debido a que fue en estos lugares donde primero fueron identificadas, y no porque se limiten a encontrarse en estos sitios. Es importante señalar que no se debe de estigmatizar a estos lugares ni a sus habitantes, e incluso los expertos recomiendan no referirse a las variantes de esta forma sino por los códigos que la OMS les asigna.

Debemos saber que expertos en todo el mundo están monitoreando constantemente los virus para que, si se identifican mutaciones significativas, se puedan hacer cambios en las medidas sanitarias para prevenir la propagación de esa variante. Además, las estrategias y medidas sanitarias recomendadas por la OMS desde el inicio de la pandemia, tales como: el distanciamiento social, lavado constante de manos, uso de cubrebocas en lugares públicos, continúan siendo eficaces contra todas las variantes del virus identificadas hasta ahora.

Hasta el momento, la evidencia indica que las vacunas existentes protegen contra todas las variantes detectadas a nivel global [3]. El verdadero problema con las mutaciones del SARS-CoV-2 se daría en caso de que apareciera una nueva cepa para la cual la no fuesen efectivas las vacunas, por ello la OMS se encuentra reforzando un sistema de vigilancia genética con el propósito de evaluar las variaciones del SARS-CoV-2.

Es sumamente importante seguir manteniendo las medidas de prevención, ya que entre menor sea la propagación del SARS-CoV-2, menor será la replicación, la probabilidad de una mutación y la aparición de nuevas variantes. De igual manera, no es recomendable compartir información no verificada por medios oficiales de salud, ya que la desinformación y las noticias falsas generan alarma, ansiedad y desesperanza en la población.

Referencias:

[1] https://es.wikipedia.org/wiki/Mutación_genética

[2] Organización mundial de la salud. Enfermedad por coronavirus (COVID-19): evolución del virus. Preguntas y respuestas. 2020.

[3] Dearlove, B., Lewitus, E., Bai, H., Li, Y., Reeves, D. B., Joyce, M. G., ... & Rolland, M. (2020). A SARS-CoV-2 vaccine candidate would likely match all currently circulating variants. Proceedings of the National Academy of Sciences, 117(38), 23652-23662.

Hazel Madelein Peto Álvarez es estudiante de Nanotecnología en la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado De Morelos y actualmente realiza una estancia de investigación virtual en el Centro de Investigaciones en Óptica.

Pablo Eduardo Cardoso Ávila, es doctor en óptica y realiza investigación el área de nanofotónica del Centro de Investigaciones en Óptica A.C., con particular interés en la fabricación de nanomateriales.

