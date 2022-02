¿Estás sufriendo de ‘Phubbing’?

León, Guanajuato.- Si estás abusando del uso del celular o de algún aparato electrónico, ya sea por gusto, diversión o porque tu trabajo te lo exige, esto puede llevarte a caer en un problema de Phubbing que puede afectar o arruinar tu relación de pareja.

El Phubbing proviene de la contracción de las palabras iphone y snubbing, que significa ignorar, ya que lleva a la persona a prestar más atención a sus aparatos electrónicos que a la persona que tienen al lado, pueden ser amigos, pero sobre todo a su pareja con quien tienen un mayor tiempo de convivencia.

Luciano Sánchez Arenas, psicólogo especialista en tanatología, comentó que el phubbing cuando una pareja está junta, puede hacer sentir a quien no lo está utilizando una especie de infidelidad, ya que sentirá que el celular lo está desplazando, que su pareja no le da su lugar.

“El Phubbing tiene que ver con la cuestión de ignorar a la pareja, de no darle su lugar, lo que genera un malestar que no está bien identificado, pero sí hay un enojo en las personas que ven esas conductas y se siente una especie de alejamiento en la relación, una molestia interior, una especie de infidelidad”.

La infidelidad no solamente es una cuestión de tipo sexual sino que también tiene que ver con que no te den tu lugar como pareja.

“Mucha gente ahorita con estas cuestiones de pandemia está más al pendiente del celular por el trabajo o la escuela que de su pareja y la pareja lo siente o puede sentirse desplazada, que lo está aburriendo o que no le importa lo que le dice, esto obviamente genera y seguirá generando problemas en las relaciones de pareja”.

Añadió que la persona que usa el celular en cualquier momento del día o de la noche y en cualquier día de la semana, los domingos que están destinados a estar en familia o que se sale a pasear a algún lugar ya sea un restaurante, centro comercial, o con los papás de alguno de los dos, habla de una falta de educación y de atención hacia sus acompañantes y a lo que está sucediendo en ese momento y lugar.

“Eso puede llevar a que su pareja le pregunte qué está sucediendo con su comunicación, llamarle la atención y decirle si te aburro o te molesta lo que digo dime porque me molesta que no me prestes atención”.

Puede terminar en divorcio

Destacó que es muy importante que se hable con la pareja ya que si la situación no mejora puede llegar a afectar la relación hasta el grado de darse un rompimiento y llegar a la separación o al divorcio.

“Creo que la consecuencia más fuerte va directo a la denigración de la persona que sufre el Phubbing porque hay gente que puede vivir muchos años en esa situación sin reclamar porque la otra persona podría estarse justificando todo el tiempo de porqué lo hace así”.

LAS RECOMENDACIONES

El especialista Luciano Sánchez Arenas recomendó a las parejas que están viviendo Phubbing lo siguiente:

*Hagan un tiempo en donde no vean el celular, que lo dejen el aparato fuera de la habitación o del lugar donde van a estar platicando y si no pueden o no quieren dejarlo por ahí por lo menos ponerlo en silencio.

*Tener por lo menos una hora a la semana de comunicación efectiva en donde sólo hablen de cosas de la pareja. “Que no se hable del trabajo, de chismes o de otros problemas sino sólo cuestiones en relación a la pareja y a lo que quieren entre ellos, eso sería lo más adecuado para ir retirando un poco la situación del phubbing”.

*Evitar usar el celular o los aparatos electrónicos a la hora del almuerzo, comida o cena; cuando estén viendo una película ya sea en casa o en el cine y sobre todo cuando estén tocando un tema de importancia.

Phubbing

Es el acto de ignorar a una persona y al propio entorno por concentrarse en la tecnología móvil, ya sea un teléfono inteligente, tableta, PC portátil, u otro objeto inteligente.

Las noticias de AM en

Síguenos