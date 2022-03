¿Eres mamá y alguna vez te han dicho que no trabajas? Este estudio demuestra que en realidad ser madre equivale a tener 2.5 trabajos de tiempo completo y lo peor, sin remuneración económica.

En este estudio dirigido por Casey Lewis, investigadora del departamento de nutrición y salud de la empresa estadounidense Welch´s, participaron 2 mil madres con hijos de entre 5 a 12 años.

Esta investigación dio cuenta de las extenuantes jornadas de trabajo de una madre, las exigencias constantes y las presiones a las que se enfrentan a diario. Reveló que el promedio de trabajo de las madres es de 98 horas por semana, lo equivalente a tener 2.5 trabajos de tiempo completo con tan solo 1 hora y 7 minutos de tiempo libre de vez en cuando.

La mayoría de madres encuestadas dijeron que su día comenzaba a las 6:45 de la mañana y terminaba, por muy temprano, a las 8:30 de la noche. Aunque, también confesaron que es hasta que los niños duermen cuando aprovechan para hacer los quehaceres domésticos o laborales que a lo largo del día no alcanzan.

“Los resultados mostraron que las mamás enfrentan una batalla cuesta arriba constante para garantizar que el curso de la vida familiar transcurra sin problemas, y cuatro de cada 10 sienten que su vida es una serie interminable de tareas los siete días de la semana”, se lee en el estudio.

Además, 40 por ciento de las madres encuestadas dijeron sentirse “asfixiadas” por la gran cantidad de tareas que deben realizar en el hogar, y a ello se le suma la jornada laboral en el caso de las mujeres que también trabajan fuera del hogar.

Es por ello que estas madres confesaron que suelen tomar algunos “salvavidas” de vez en cuando tales como el uso de la tablet o la TV, niñeras o apoyo de abuelas, Netflix y comida rápida.

No obstante, la periodista Estefanía Esteban especialista en temas de maternidad, apuntó que en su experiencia, el horario de una madre comienza a las 6:00 de la mañana para preparar a los hijos para ir a la escuela y su lunch y termina pasada la medianoche pues antes de dormir tienen que dejar limpia la casa y los uniformes limpios y planchados.

Según sus cálculos, la cantidad de horas trabajadas es de 130 a la semana, pues la maternidad incluye los fines de semana.

Así que no, no exageras al sentirte tan cansada al final del día.