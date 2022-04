Las personas mayores y niños son más vulnerables a sufrir un golpe de calor

Llega una de las estaciones calurosas y con ella se presentan las temperaturas altas; por ese motivo debemos tener cuidado para no sufrir un golpe de calor; es por ello que te compartiremos cuáles son las personas más vulnerables de sufrir un golpe de calor, al igual cómo evitarlo, cuáles son los síntomas y cómo reaccionar ante un golpe de calor.

¿Qué es el golpe de calor?

El golpe de calor es el incremento de la temperatura corporal por encima de los 40º y durante un tiempo prolongado; en condiciones normales, el cuerpo humano es capaz de controlar su temperatura y cuando sube produce sudor como método para refrescarse.

Esto puede ocurrir ya sea por efecto de la condición ambiental o por actividad física vigorosa, en la que el organismo es incapaz de regular su temperatura, y constituye una de las consecuencias de la exposición a altas temperaturas por tiempos prolongados.

¿Quienes son más propensos a sufrir un golpe de calor ?

Todos podemos sufrir un golpe de calor pero cabe mencionar que tanto las niñas y niños menores de seis años, como los adultos mayores de 65 años, personas con sobrepeso y con problemas cardíacos, representan los grupos de la población más vulnerables a sufrir un golpe de calor; cada uno de ellos presentan síntomas diferentes al golpe de calor los cuales son:

Niños menores de seis años

Un golpe de calor en ellos se debe a que los organismos más jóvenes pierden los fluidos con mayor rapidez; por lo tanto, alcanzan el punto de deshidratación con mayor velocidad, por este motivo es que se debe tener vigilados a los pequeños ya que ellos no saben distinguir los primeros signos de deshidratación.

Personas mayores

En las personas mayores se debe a que el centro termorregulador del organismo está en el hipotálamo del cerebro y se encarga de regular la temperatura interior del cuerpo; esta función trabaja más lentamente; de igual forma los adultos mayores cuentan con menos percepción de sed es por eso que debemos estar recordando que tomen agua constantemente para evitar una deshidratación.

Personas que padecen hipertensión

El calor excesivo afecta a las personas que padecen hipertensión pues eso hace que las arterias se dilaten y favorece la deshidratación; por lo tanto es bueno consultar al médico para que ajuste los medicamentos en las épocas de calor.

Personas que cuentan con problemas cardíacos

Las deficiencias cardiacas limitan la capacidad del organismo para eliminar el calor del cuerpo, por lo tanto, se corre el riesgo de una sobrecarga; esto se debe a que los enfermos cardíacos empleen medicamentos diuréticos, y esto lleva a que eliminen constantemente el agua de su cuerpo, lo cual reduce su capacidad de sudoración, logrando así una deshidratación con relativa facilidad.

Personas con sobrepeso

Las personas con sobrepeso también tienen grandes problemas para disipar el calor de sus cuerpos; por lo general, ante las altas temperaturas reaccionan generando una sudoración excesiva, por lo mismo, pierden líquidos y sales minerales con gran facilidad y es frecuente que se deshidraten.

Golpe de calor afecta a personas mayores y niños / iStock

¿Cuáles son los síntomas de un golpe de calor?

Sed intensa y sequedad en la boca

Temperatura mayor a 39°C (medida en la axila)

Sudoración excesiva

Sensación de calor sofocante

Piel seca

Agotamiento, cansancio o debilidad

Mareos o desmayo

Vértigo

Calambres musculares

Agitación

Dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómito

Dolores de cabeza (sensación de latido u opresión)

Estado de confusión, desorientación, delirio o convulsiones

En caso de los bebés un golpe de calor lo podemos detectar en:

Se puede presentar irritabilidad por el sudor en la piel como por ejemplo, en el cuello, pecho, axilas, pliegues del codo y la zona del pañal.

Irritabilidad (llanto inconsolable en los más pequeños)

¿Cómo evitar un golpe de calor?

Para evitar un golpe de calor la Secretaria de Salud recomienda lo siguiente:

Permanecer en lugares frescos, a la sombra y ventilados

Utilizar gorra o sombrero así como lentes de sol y sombrilla

Usar protector solar

Beber agua al menos dos litros por día para mantener el cuerpo hidratado

Evitar la exposición al sol por periodos prolongados (especialmente entre las 11:00 y las 15:00 hrs rango en el que la temperatura alcanza sus niveles más altos)

Utilizar ropa ligera y de colores claros

Consumir frutas y verduras

¿Qué hacer cuando se sufre de un golpe de calor?

Cuando una persona sufre un golpe de calor no sabemos como ayudar, es por eso que te compartimos algunos consejos para hacer en esos casos.

Lleve a la persona a un lugar fresco y en posición semisentada para favorecer la respiración

Procure que beba agua a pequeños sorbos

Para reducir la temperatura corporal habría que quitarle algo de ropa

Darle aire con un abanico o ventilador

Utilizar paños de agua fría en la frente, la nuca y el cuello

Una vez que se recupere la persona es necesario llevarla al doctor para que le haga una revisión exhaustiva

Es por ello que en estas épocas calurosas es recomendable no estar expuestos al Sol y si nuestras actividades diarias no permiten que evitemos el Sol debemos mantenernos hidratados para así no sufrir un golpe de calor.