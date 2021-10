Enfrentan cáncer de mama con fuerza y esperanza

León, Guanajuato.- El 5 de noviembre de 2020 en la vida de Tatiana Elizondo se abrió un capítulo inesperado, mientras se alistaba para dormir notó una anormalidad en uno de sus senos. Fue diagnosticada con cáncer de mama.

“Al día siguiente fui a realizarme la mastografía, visiblemente fue fácil identificar el bulto que tenía el tamaño de una uva, por la tarde pasé por el estudio y me pidieron entrar con el doctor a hacerme un ultrasonido.

“El semblante del doctor cambió y me dijo: esto se ve altamente sospechoso. Me pidió que me preparara porque por lo irregular de su forma era muy probable que fuera cáncer. Era increíble como de un día a otro, en menos de 24 horas mi vida cambió”, narró.

“Papá (Luis Arturo Elizondo Gutiérrez falleció el 12 de octubre) gracias por acompañarme en este proceso de sanación, por jamás soltarme, por raparte junto conmigo y por hacer de este un proceso de sonrisas en lugar de lágrimas, gracias por darme el regalo de acompañarme en el proceso y verme llegar a la meta. ¡Nos vemos pronto, campeón!” - Tatiana Elizondo

“Tiene cáncer de mama”

Tatiana, de 41 años, platicó que al no tener ningún tipo de derechohabiencia decidió ir a una clínica particular para realizarse una biopsia, ahí recibió la noticia: tenía cáncer de mama.

“La señorita que me dio los resultados me dijo la frase que a la mayoría nos dicen y que francamente no comprendo hasta hoy: Dios les da estas batallas a sus guerreras más fuertes.

No estoy en guerra, no soy ninguna víctima, soy parte de la vida y de circunstancias que no me hacen culpable, amo la vida y comenzaba un proceso de sanción no una guerra, pensé”, expresó.

Estudian 14 años

Para poder realizar reconstrucción mamaria, un cirujano plástico debe cursar una especialización en cirugía mamaria durante los 14 años de estudio que son necesarios.

Así lo enfatizó el doctor Gustavo Jiménez Muñoz Ledo, presidente del Colegio de Cirujanos Plásticos de Guanajuato quien detalló que en la entidad hay 70 especialistas certificados para llevar a cabo este procedimiento para mujeres que han superado el cáncer de mama.

El doctor Gustavo Jiménez Muñoz Ledo y Tatiana Elizondo Aguirre.

“Esto conlleva un adiestramiento de entre 13 y 14 años con todo y la carrera de Medicina General, también hay que estudiar cirugía general, cirugía plástica y reconstructiva y una especialización en cirugía mamaria”, explicó.

Desde 2014 la Fundación Brease Reconstruction Network (B.R.N) antes Rebicam y la Secretaría de Salud de Guanajuato han beneficiado a 300 mujeres con la cirugía gratuita.

“Realizamos la misma calidad de cirugía que se hace en primer mundo, somos uno de los estados que más cirugía de reconstrucción mamaria. Las pacientes desconocen que existe esta opción porque hay médicos tratantes que no les dan esta opción”.

“Le di la bienvenida al cáncer”: Cecilia

Hace 8 años, Cecilia Cisneros Padilla de 52, fue diagnosticada con cáncer de mama, enfermedad que tras año y medio de tratamiento superó, ahora para ella la vida es diferente, le gusta más.

“Cuando recibí la noticia no fui fatalista como muchas personas porque cuando les dicen que tienen cáncer ya se ven en el ataúd, el oncólogo sorprendido de mi reacción me preguntó si no tenía ganas de llorar, pero sabía que hacerlo no me iba a curar.

Lo que hice fue darle la bienvenida al cáncer y decirle que hiciera en mí lo que tenía que hacer y que se fuera cuando ya hubiera hecho su trabajo en mí”, recordó.

A pesar de que Cecilia se había detectado una bolita que le dolía mucho, pensó que era una bolita de grasa, pero después de meses el dolor aumentó, motivo que la obligó a ir al médico.

Tras realizarse una biopsia el diagnóstico fue cáncer de mama, en seguida comenzó su tratamiento, fue año y medio de radiaciones y quimioterapias en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío.

Cecilia Cisneros Padilla le dio la bienvenida al cáncer y esto le permitió sobrellevarlo.

La reconstrucción

En el proceso perdió el seno y aunque al principio no consideraba realizarse la cirugía de reconstrucción, en el 2017 cambió de idea.

“Para mí no era traumante verme sin una parte de mi cuerpo. Ahí conocí al doctor Gustavo Jiménez y me explicó todo y decidí hacerme la reconstrucción que fue un poco más difícil porque duele, yo batallé un mes.

“Fue lo mejor que me pudo haber pasado, te cambia la vida esta oportunidad porque ya no estás pendiente de que no se te salga el relleno y no hay diferencia entre un seno y el otro porque los médicos te dejan muy bien, te hacen algo muy semejante a tu pecho”, compartió.

Cecilia, mamá de un niño de 13 años aconsejó a las mujeres con cáncer de mama: “optimismo, aferrarse a la vida y confiar mucho en Dios y en sí misma son las principales armas para vencer esta situación”, finalizó.

